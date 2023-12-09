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Постпред Китая в ООН обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 09.12.2023
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04:15 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/kitay-1914749162.html
Постпред Китая в ООН обвинил США в лицемерии
Постпред Китая в ООН обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 09.12.2023
Постпред Китая в ООН обвинил США в лицемерии
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь уличил США в лицемерии и двойных стандартах, так как Вашингтон постоянно заявляет, что заботится о правах человека, но наложил РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T04:15
2023-12-09T04:15
в мире
израиль
китай
сша
чжан цзюнь
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 9 дек – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь уличил США в лицемерии и двойных стандартах, так как Вашингтон постоянно заявляет, что заботится о правах человека, но наложил вето на проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. В пятницу США наложили вето на проект резолюции требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. "Оправдание продолжения боевых действий и заявления о заботе о жизнях и безопасности народа в Газе, а также гуманитарных нуждах там – вещи друг другу противоречащие. Оправдание продолжения боевых действий и заявления о недопустимости распространения конфликта являются самообманом. Оправдание продолжения боевых действий и в то же время постоянные разговоры о правах человека и защите женщин и девочек - это чрезвычайное лицемерие", - сказал Чжан Цзюнь. "Все это еще раз демонстрирует, что такое двойные стандарты", - подчеркнул он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231209/khamas-1914748440.html
https://ria.ru/20231209/oon-1914746716.html
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израиль
китай
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сектор газа
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в мире, израиль, китай, сша, чжан цзюнь, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Китай, США, Чжан Цзюнь, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Постпред Китая в ООН обвинил США в лицемерии

Постпред Китая в СБ ООН обвинил США в лицемерии и двойных стандартах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 9 дек – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь уличил США в лицемерии и двойных стандартах, так как Вашингтон постоянно заявляет, что заботится о правах человека, но наложил вето на проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа.
В пятницу США наложили вето на проект резолюции требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
ХАМАС осудил вето США на проект резолюции по Газе в СБ ООН
03:14
"Оправдание продолжения боевых действий и заявления о заботе о жизнях и безопасности народа в Газе, а также гуманитарных нуждах там – вещи друг другу противоречащие. Оправдание продолжения боевых действий и заявления о недопустимости распространения конфликта являются самообманом. Оправдание продолжения боевых действий и в то же время постоянные разговоры о правах человека и защите женщин и девочек - это чрезвычайное лицемерие", - сказал Чжан Цзюнь.
"Все это еще раз демонстрирует, что такое двойные стандарты", - подчеркнул он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Зампостпреда США рассказал о причинах блокирования резолюции ОАЭ по Газе
02:08
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Россия ждет предложений по наблюдению за исполнением резолюции о гумпаузах
00:55
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильКитайСШАЧжан ЦзюньХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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