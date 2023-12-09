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Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023
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00:59 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/kitay-1914743374.html
Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН
Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023
Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН
Китай весьма разочарован тем, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием к немедленному прекращению огня в зоне... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:59
2023-12-09T00:59
в мире
китай
сша
великобритания
чжан цзюнь
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ООН, 9 дек – РИА Новости. Китай весьма разочарован тем, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании Совбеза постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН. "Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США", - сказал Чжан Цзюнь. "Два месяца боев уже повлекли беспрецедентные число смертей и разрушений. Немедленное прекращение огня является первостепенным требованием", - добавил он.
https://ria.ru/20231209/oon-1914742636.html
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китай
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в мире, китай, сша, великобритания, чжан цзюнь, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, израиль
В мире, Китай, США, Великобритания, Чжан Цзюнь, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Израиль
Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

Постпред: Китай весьма разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 дек – РИА Новости. Китай весьма разочарован тем, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании Совбеза постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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"Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США", - сказал Чжан Цзюнь.
"Два месяца боев уже повлекли беспрецедентные число смертей и разрушений. Немедленное прекращение огня является первостепенным требованием", - добавил он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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В миреКитайСШАВеликобританияЧжан ЦзюньООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаИзраиль
 
 
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