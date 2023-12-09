https://ria.ru/20231209/kitay-1914743374.html

Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023

Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

Китай весьма разочарован тем, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием к немедленному прекращению огня в зоне... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:59

2023-12-09T00:59

2023-12-09T00:59

в мире

китай

сша

великобритания

чжан цзюнь

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 9 дек – РИА Новости. Китай весьма разочарован тем, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании Совбеза постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН. "Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США", - сказал Чжан Цзюнь. "Два месяца боев уже повлекли беспрецедентные число смертей и разрушений. Немедленное прекращение огня является первостепенным требованием", - добавил он.

https://ria.ru/20231209/oon-1914742636.html

https://ria.ru/20231209/oon-1914741251.html

китай

сша

великобритания

сектор газа

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в мире, китай, сша, великобритания, чжан цзюнь, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, израиль