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В Госдуме высмеяли план Украины заставить Россию уйти из Крыма - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 09.12.2023 (обновлено: 17:59 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/kiev-1914830259.html
В Госдуме высмеяли план Украины заставить Россию уйти из Крыма
В Госдуме высмеяли план Украины заставить Россию уйти из Крыма - РИА Новости, 09.12.2023
В Госдуме высмеяли план Украины заставить Россию уйти из Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал шутовством наличие у киевских властей наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:25
2023-12-09T17:59
специальная военная операция на украине
госдума рф
владимир путин
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал шутовством наличие у киевских властей наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинским СМИ заявил о подготовке наработок на 2024 год, которые вынудят Россию навсегда уйти из Крыма. "Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно. Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день - утром. А вот для Украины ни один сказочник и предсказатель не взялся бы строить планы и давать прогнозы, если конечно он западных шутовских академий не заканчивал", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все враждебные угрозы и планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены силой духа и мощи российского оружия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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госдума рф, владимир путин, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Путин, Киев, Украина
В Госдуме высмеяли план Украины заставить Россию уйти из Крыма

Депутат Госдумы назвал план Украины заставить Россию уйти из Крыма шутовством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал шутовством наличие у киевских властей наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинским СМИ заявил о подготовке наработок на 2024 год, которые вынудят Россию навсегда уйти из Крыма.
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"Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно. Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день - утром. А вот для Украины ни один сказочник и предсказатель не взялся бы строить планы и давать прогнозы, если конечно он западных шутовских академий не заканчивал", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, все враждебные угрозы и планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены силой духа и мощи российского оружия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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