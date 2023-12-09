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В Киеве после аварии в метро начали расследование

В Киеве после аварии в метро начали расследование - РИА Новости, 09.12.2023

В Киеве после аварии в метро начали расследование

Киевская городская прокуратура сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:36

2023-12-09T08:36

2023-12-09T08:36

киев

киевский метрополитен

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы начала досудебное расследование по факту служебной халатности. Как сообщает прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена. "При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*. Отмечается, что также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между упомянутыми станциями метро, расположенными в пойме реки Лыбедь. Как заявлял ранее руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский, затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его мнению, ситуация могла возникнуть из-за некачественного выполнения работ генеральным подрядчиком, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщило, что кабмин Украины 9 декабря созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, киевский метрополитен, украина, в мире