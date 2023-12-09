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В Киеве после аварии в метро начали расследование
В Киеве после аварии в метро начали расследование - РИА Новости, 09.12.2023
В Киеве после аварии в метро начали расследование
Киевская городская прокуратура сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T08:36
2023-12-09T08:36
2023-12-09T08:36
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киевский метрополитен
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы начала досудебное расследование по факту служебной халатности. Как сообщает прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена. "При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*. Отмечается, что также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между упомянутыми станциями метро, расположенными в пойме реки Лыбедь. Как заявлял ранее руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский, затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его мнению, ситуация могла возникнуть из-за некачественного выполнения работ генеральным подрядчиком, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщило, что кабмин Украины 9 декабря созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, киевский метрополитен, украина, в мире
Киев, Киевский метрополитен, Украина, В мире
В Киеве после аварии в метро начали расследование
Прокуратура Киева расследует аварию в метро по факту служебной халатности
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы начала досудебное расследование по факту служебной халатности.
Как сообщает прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.
«
"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.
Отмечается, что также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между упомянутыми станциями метро, расположенными в пойме реки Лыбедь.
Как заявлял ранее руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский, затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его мнению, ситуация могла возникнуть из-за некачественного выполнения работ генеральным подрядчиком, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов.
Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля
сообщило, что кабмин Украины
9 декабря созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.