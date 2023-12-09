https://ria.ru/20231209/kiev-1914749368.html

В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России

В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России - РИА Новости, 09.12.2023

В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России

Киев намеренно создает ложный нарратив о том, что Россия нападет на Польшу после победы над ВСУ, пишет обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T04:25

2023-12-09T04:25

2023-12-09T09:04

в мире

россия

польша

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Киев намеренно создает ложный нарратив о том, что Россия нападет на Польшу после победы над ВСУ, пишет обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард."Существуют так называемый официальный нарратив и убеждение общественного мнения в том, что поражение Украины будет означать, что мы обязательно подвергнемся нападению со стороны России, что является хитрым пропагандистским ходом Киева", — заявил автор.По его словам, этот шаг украинские власти предпринимают для сохранения бесперебойной поддержки со стороны западных стран. Автор считает, они в скором времени вынуждены будут отказаться от политики помощи Киеву по принципу "столько, сколько потребуется", и им придется принять мирное соглашение на условиях России и прекратить экспансию Североатлантического альянса на восток.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с альянсом, но на равноправной основе с отказом США и их союзников от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html

россия

польша

киев

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в мире, россия, польша, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато