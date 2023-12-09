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В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России
В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России - РИА Новости, 09.12.2023
В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России
Киев намеренно создает ложный нарратив о том, что Россия нападет на Польшу после победы над ВСУ, пишет обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T04:25
2023-12-09T04:25
2023-12-09T09:04
в мире
россия
польша
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Киев намеренно создает ложный нарратив о том, что Россия нападет на Польшу после победы над ВСУ, пишет обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард."Существуют так называемый официальный нарратив и убеждение общественного мнения в том, что поражение Украины будет означать, что мы обязательно подвергнемся нападению со стороны России, что является хитрым пропагандистским ходом Киева", — заявил автор.По его словам, этот шаг украинские власти предпринимают для сохранения бесперебойной поддержки со стороны западных стран. Автор считает, они в скором времени вынуждены будут отказаться от политики помощи Киеву по принципу "столько, сколько потребуется", и им придется принять мирное соглашение на условиях России и прекратить экспансию Североатлантического альянса на восток.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с альянсом, но на равноправной основе с отказом США и их союзников от курса на милитаризацию континента.
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В мире, Россия, Польша, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Польше сделали шокирующее заявление о нападении со стороны России
Myśl Polska: Киев врет о нападении Росси на Польшу после поражения Украины