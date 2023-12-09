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Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 09.12.2023 (обновлено: 11:02 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома - РИА Новости, 09.12.2023
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома
Жительница оккупированного киевским режимом города Херсон рассказала РИА Новости, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:40
2023-12-09T11:02
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Жительница оккупированного киевским режимом города Херсон рассказала РИА Новости, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои действия тем, что они ничего не хотят оставлять русским, а полиция на сообщения о грабежах не реагирует. Как полагают местные жители, это может значить, что украинские войска готовятся к бегству. "Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: "В чем дело?" Отвечают: "Тикай жинка… уйди!", начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто, никак на это повлиять не может", - рассказала РИА Новости жительница Херсона. По ее словам, один из солдат заявил: "Вы что хотите все... (русским - ред.) оставить?!" Женщина спросила у них, собираются ли они бежать, на что получила ответ: "Не твое собачье дело!" "Вот такие вот защитники… Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз", - рассказала она. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231209/vsu-1914763381.html
херсон
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Жительница Херсона о грабежах со стороны украинских военных
Жительница Херсона о грабежах со стороны украинских военных
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома

Жительница Херсона: солдаты ВСУ грабят дома, не желая ничего оставлять русским

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Жительница оккупированного киевским режимом города Херсон рассказала РИА Новости, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои действия тем, что они ничего не хотят оставлять русским, а полиция на сообщения о грабежах не реагирует.
Как полагают местные жители, это может значить, что украинские войска готовятся к бегству.
«
"Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: "В чем дело?" Отвечают: "Тикай жинка… уйди!", начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто, никак на это повлиять не может", - рассказала РИА Новости жительница Херсона.
По ее словам, один из солдат заявил: "Вы что хотите все... (русским - ред.) оставить?!"
Женщина спросила у них, собираются ли они бежать, на что получила ответ: "Не твое собачье дело!" "Вот такие вот защитники… Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз", - рассказала она.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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