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"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:35 09.12.2023 (обновлено: 08:40 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/khaos-1914747027.html
"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ
"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ
Неопределенность по поводу помощи от США помешает Украине планировать свои действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T02:35
2023-12-09T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
майкл кофман
вооруженные силы украины
центр стратегических и международных исследований
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Неопределенность по поводу помощи от США помешает Украине планировать свои действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times."Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать", — считает эксперт.По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже приводит к "хаосу" в планировании ВСУ.В издании отметили, что Вашингтон уже начал уменьшать пакеты помощи Киеву. По данным газеты, стоимость закупленного для Киева или поставленного со складов вооружения в конце сентября упала до сотен миллионов долларов — в разы меньше, чем 2,8 миллиарда долларов в начале января. В конце ноября США пообещали Украине оружия на сто миллионов долларов, а 6 декабря — на 175 миллионов, пишет NYT. Журналисты считают, что Пентагон пытается растянуть оставшиеся у него средства на как можно более долгий срок."Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте", — приводит издание слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги* Майкла Кофмана.7 декабря законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. Причем если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Тем временем в Белом доме признали, что выделенные ранее для Киева деньги заканчиваются, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.* Организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914699468.html
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в мире, сша, украина, майкл кофман, вооруженные силы украины, центр стратегических и международных исследований , министерство обороны сша, фонд карнеги
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майкл Кофман, Вооруженные силы Украины, Центр стратегических и международных исследований , Министерство обороны США, Фонд Карнеги
"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ

NYT: неопределенность в вопросе помощи США Украине приводит к хаосу в ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Неопределенность по поводу помощи от США помешает Украине планировать свои действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times.
«
"Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать", — считает эксперт.
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По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже приводит к "хаосу" в планировании ВСУ.
В издании отметили, что Вашингтон уже начал уменьшать пакеты помощи Киеву. По данным газеты, стоимость закупленного для Киева или поставленного со складов вооружения в конце сентября упала до сотен миллионов долларов — в разы меньше, чем 2,8 миллиарда долларов в начале января. В конце ноября США пообещали Украине оружия на сто миллионов долларов, а 6 декабря — на 175 миллионов, пишет NYT. Журналисты считают, что Пентагон пытается растянуть оставшиеся у него средства на как можно более долгий срок.
«
"Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте", — приводит издание слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги* Майкла Кофмана.
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7 декабря законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. Причем если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Тем временем в Белом доме признали, что выделенные ранее для Киева деньги заканчиваются, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМайкл КофманВооруженные силы УкраиныЦентр стратегических и международных исследованийМинистерство обороны СШАФонд Карнеги
 
 
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