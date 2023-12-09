https://ria.ru/20231209/khaos-1914747027.html

"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ

"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

"На последнем издыхании". СМИ заявили о "хаосе" в штабах ВСУ

Неопределенность по поводу помощи от США помешает Украине планировать свои действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T02:35

2023-12-09T02:35

2023-12-09T08:40

специальная военная операция на украине

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майкл кофман

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центр стратегических и международных исследований

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Неопределенность по поводу помощи от США помешает Украине планировать свои действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times."Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать", — считает эксперт.По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже приводит к "хаосу" в планировании ВСУ.В издании отметили, что Вашингтон уже начал уменьшать пакеты помощи Киеву. По данным газеты, стоимость закупленного для Киева или поставленного со складов вооружения в конце сентября упала до сотен миллионов долларов — в разы меньше, чем 2,8 миллиарда долларов в начале января. В конце ноября США пообещали Украине оружия на сто миллионов долларов, а 6 декабря — на 175 миллионов, пишет NYT. Журналисты считают, что Пентагон пытается растянуть оставшиеся у него средства на как можно более долгий срок."Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте", — приводит издание слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги* Майкла Кофмана.7 декабря законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. Причем если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Тем временем в Белом доме признали, что выделенные ранее для Киева деньги заканчиваются, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.* Организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914699468.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914739867.html

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