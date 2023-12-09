https://ria.ru/20231209/izrail-1914839697.html

Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 100 миллионов долларов

Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 100 миллионов долларов - РИА Новости, 09.12.2023

Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 100 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования к ним на 106,5 миллиона долларов, передает агентство... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:25

2023-12-09T18:25

2023-12-09T20:22

министерство обороны сша

государственный департамент сша

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

хамас

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_43:275:3054:1969_1920x0_80_0_0_4ff62e53cece15e9bbd86d40a51c8f14.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования к ним на 106,5 миллиона долларов, передает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Госдеп одобрил возможную продажу правительству Израиля 120-миллиметровых снарядов M830A1 <...> и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 106,5 миллиона долларов", — говорится в заявлении.Уточняется, что сам Тель-Авив запросил почти 14 тысяч таких боеприпасов.Как отметили в Пентагоне, госсекретарь Энтони Блинкен предоставил конгрессу подробное обоснование чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительной продажи Израилю необходимых снарядов.Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена попросила конгресс разрешить продажу 45 тысяч снарядов для израильских танков "Меркава", которые будут применять при наступлении на ХАМАС в секторе Газа. По данным издания, этот запрос поступил из-за растущей обеспокоенности использованием американского оружия в конфликте, где погибли тысячи мирных жителей.При этом в начале декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США с 7 октября поставили Израилю примерно 15 тысяч противобункерных бомб, а также 57 тысяч артиллерийских снарядов.Накануне Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного прекращения огня в секторе Газа. В документе содержалось требование немедленно и без предусловий освободить всех заложников, а также обеспечить гуманитарный доступ. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов Совбеза ООН поддержали резолюцию.

https://ria.ru/20231208/izrail-1914714428.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, государственный департамент сша, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, хамас, сша, энтони блинкен