Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе
Шахверди: Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе
Хомс. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 дек – РИА Новости. Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в провинции Хомс, расположенной в центральной части Сирии, это уже второй НПЗ, восстановлением которого занимается Тегеран, заявил руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Али Шахверди.
Первый экстерриториальный нефтеперерабатывающий завод, который восстанавливает Иран, – НПЗ El Palito на территории Венесуэлы. По информации агентства Fars, во время правления действующего президента Ирана Эбрахима Раиси страна заключила с Венесуэлой два контракта на ежемесячный экспорт 2 миллионов баррелей газовых конденсатов из Ирана, а также восстановление и модернизацию НПЗ El Palito (Эль-Палито) мощностью 140 тысяч баррелей для экспорта 100 тысяч баррелей иранской нефти в сутки. По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, сообщает агентство, на сегодняшний день иранские производители и подрядчики экспортировали более 2,8 миллиона деталей для завода, восстановив большую часть мощности этого НПЗ.
"Второй НПЗ, восстановление которого мы начнем, – это нефтеперерабатывающий завод на 120 тысяч баррелей в сирийском Хомсе", – приводит слова Шахверди агентство Fars.
Шахверди отметил, что присутствие Ирана на экстерриториальных НПЗ позволяет продавать не только сырую нефть, но и экспортировать инженерно-технические услуги. Таким образом, Иран продает другой стране сначала свое оборудование, а затем нефть. Также при создании условий Тегеран будет получать прибыль от переработки нефти.
В середине июня агентство Fars сообщило, что Иран и Венесуэла заключили три контракта о сотрудничестве в нефтяной сфере, касающиеся восстановления и модернизации офшорных нефтехимических заводов, развития нефтяного терминала "Хосе" и оснащения оборудованием газокомпрессорных станций. Ранее оно сообщало, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.