https://ria.ru/20231209/iran-1914866573.html

Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе

Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе - РИА Новости, 09.12.2023

Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе

Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в провинции Хомс, расположенной в центральной части Сирии, это уже второй НПЗ, восстановлением... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T22:52

2023-12-09T22:52

2023-12-09T23:01

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ТЕГЕРАН, 9 дек – РИА Новости. Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в провинции Хомс, расположенной в центральной части Сирии, это уже второй НПЗ, восстановлением которого занимается Тегеран, заявил руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Али Шахверди. Первый экстерриториальный нефтеперерабатывающий завод, который восстанавливает Иран, – НПЗ El Palito на территории Венесуэлы. По информации агентства Fars, во время правления действующего президента Ирана Эбрахима Раиси страна заключила с Венесуэлой два контракта на ежемесячный экспорт 2 миллионов баррелей газовых конденсатов из Ирана, а также восстановление и модернизацию НПЗ El Palito (Эль-Палито) мощностью 140 тысяч баррелей для экспорта 100 тысяч баррелей иранской нефти в сутки. По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, сообщает агентство, на сегодняшний день иранские производители и подрядчики экспортировали более 2,8 миллиона деталей для завода, восстановив большую часть мощности этого НПЗ. "Второй НПЗ, восстановление которого мы начнем, – это нефтеперерабатывающий завод на 120 тысяч баррелей в сирийском Хомсе", – приводит слова Шахверди агентство Fars. Шахверди отметил, что присутствие Ирана на экстерриториальных НПЗ позволяет продавать не только сырую нефть, но и экспортировать инженерно-технические услуги. Таким образом, Иран продает другой стране сначала свое оборудование, а затем нефть. Также при создании условий Тегеран будет получать прибыль от переработки нефти. В середине июня агентство Fars сообщило, что Иран и Венесуэла заключили три контракта о сотрудничестве в нефтяной сфере, касающиеся восстановления и модернизации офшорных нефтехимических заводов, развития нефтяного терминала "Хосе" и оснащения оборудованием газокомпрессорных станций. Ранее оно сообщало, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906637548.html

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иран, венесуэла, хомс (город), в мире