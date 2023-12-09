https://ria.ru/20231209/iran-1914835939.html

Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией

Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией - РИА Новости, 09.12.2023

Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией

В ближайшие два-три года в отношениях России и Ирана произойдет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News посол республики Казем Джалали. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:54

2023-12-09T17:54

2023-12-09T18:20

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ТЕГЕРАН, 9 дек — РИА Новости. В ближайшие два-три года в отношениях России и Ирана произойдет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News посол республики Казем Джалали. "Мы стремимся, чтобы наши бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России, и, учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок. Условия для этого создаются, а препятствия сокращаются", — отметил он.По словам дипломата, за последние два года состоялось беспрецедентное количество поездок бизнесменов и делегаций экономистов между двумя странами по сравнению со всем предыдущим периодом истории взаимоотношений.Как подчеркнул Джалали, создавшиеся условия выдвигают новые требования. В частности, он призвал действовать более активно.В четверг президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Кремле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, основное внимание лидеры стран уделили палестино-израильскому конфликту и двусторонним отношениям. Главы государств также сверили часы по другим международным делам. В расширенном составе встреча шла больше двух часов.В предыдущий раз Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.

https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html

https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html

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