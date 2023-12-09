https://ria.ru/20231209/iran-1914835939.html
Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией
Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией - РИА Новости, 09.12.2023
Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией
В ближайшие два-три года в отношениях России и Ирана произойдет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News посол республики Казем Джалали. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:54
2023-12-09T17:54
2023-12-09T18:20
в мире
иран
россия
тегеран (город)
казем джалали
владимир путин
дмитрий песков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903861153_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_79458b1ec5e3efe700ab7984d0c5f6f6.jpg
ТЕГЕРАН, 9 дек — РИА Новости. В ближайшие два-три года в отношениях России и Ирана произойдет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News посол республики Казем Джалали. "Мы стремимся, чтобы наши бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России, и, учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок. Условия для этого создаются, а препятствия сокращаются", — отметил он.По словам дипломата, за последние два года состоялось беспрецедентное количество поездок бизнесменов и делегаций экономистов между двумя странами по сравнению со всем предыдущим периодом истории взаимоотношений.Как подчеркнул Джалали, создавшиеся условия выдвигают новые требования. В частности, он призвал действовать более активно.В четверг президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Кремле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, основное внимание лидеры стран уделили палестино-израильскому конфликту и двусторонним отношениям. Главы государств также сверили часы по другим международным делам. В расширенном составе встреча шла больше двух часов.В предыдущий раз Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html
https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903861153_0:83:2620:2048_1920x0_80_0_0_1fb37f58dddef8eb08cbf63ae0dd0ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), казем джалали, владимир путин, дмитрий песков, шос, ибрахим раиси
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Казем Джалали, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС, Ибрахим Раиси
Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией
Посол Ирана Джалали: в отношениях Москвы и Тегерана произойдет большой скачок
ТЕГЕРАН, 9 дек — РИА Новости.
В ближайшие два-три года в отношениях России и Ирана произойдет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News
посол республики Казем Джалали.
"Мы стремимся, чтобы наши бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России, и, учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок. Условия для этого создаются, а препятствия сокращаются", — отметил он.
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана
По словам дипломата, за последние два года состоялось беспрецедентное количество поездок бизнесменов и делегаций экономистов между двумя странами по сравнению со всем предыдущим периодом истории взаимоотношений.
Как подчеркнул Джалали, создавшиеся условия выдвигают новые требования. В частности, он призвал действовать более активно.
В четверг президент России Владимир Путин
провел переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Кремле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова
, основное внимание лидеры стран уделили палестино-израильскому конфликту и двусторонним отношениям. Главы государств также сверили часы по другим международным делам. В расширенном составе встреча шла больше двух часов.
В предыдущий раз Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС
в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
Межгосударственные отношения России и Ирана