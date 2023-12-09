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В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся - РИА Новости, 09.12.2023
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21:04 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/irak-1914858231.html
В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся
В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся - РИА Новости, 09.12.2023
В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся
"Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, продолжит операции против американских сил в стране до вывода их... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:04
2023-12-09T21:04
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, продолжит операции против американских сил в стране до вывода их "последнего солдата" из Ирака, следует из заявления группировок. "Исламское сопротивление в Ираке" подтверждает продолжение своих джихадистских операций против оккупационных (американских - ред.) сил до тех пор, пока последний солдат не покинет нашу страну", - говорится в заявлении. Кроме того, иракские группировки заявили, что провели в пятницу 11 операций, выпустив по американским базам в Сирии и Ираке десятки ракет и беспилотников. В пятницу местный источник сообщал РИА Новости, что американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, по ней были выпущены четыре ракеты. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 78, пострадали 66 военных.
https://ria.ru/20231117/terroristy-1910207711.html
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министерство обороны сша, сирия, сша, ирак, в мире
Министерство обороны США, Сирия, США, Ирак, В мире
В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся

Группировки в Ираке: операции против США продолжатся до их полного ухода

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПригород Багдада
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, продолжит операции против американских сил в стране до вывода их "последнего солдата" из Ирака, следует из заявления группировок.
"Исламское сопротивление в Ираке" подтверждает продолжение своих джихадистских операций против оккупационных (американских - ред.) сил до тех пор, пока последний солдат не покинет нашу страну", - говорится в заявлении.
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Кроме того, иракские группировки заявили, что провели в пятницу 11 операций, выпустив по американским базам в Сирии и Ираке десятки ракет и беспилотников.
В пятницу местный источник сообщал РИА Новости, что американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, по ней были выпущены четыре ракеты.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 78, пострадали 66 военных.
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