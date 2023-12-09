https://ria.ru/20231209/gvatemala-1914749671.html

Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота

Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота - РИА Новости, 09.12.2023

Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота

Действия генеральной прокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов всеобщих выборов, являются продолжающейся попыткой государственного переворота,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T04:19

2023-12-09T04:19

2023-12-09T04:19

в мире

гватемала (республика)

бернардо аревало

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890789831_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_49531ed5602754e52e0aa3ba8166f069.jpg

МЕХИКО, 9 дек - РИА Новости. Действия генеральной прокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов всеобщих выборов, являются продолжающейся попыткой государственного переворота, заявил избранный президент Бернардо Аревало. "Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту", - заявил Аревало в ходе пресс-конференции, которую он транслирует в канале в TikTok. Генеральная прокуратура Гватемалы в пятницу заявила, что выборы, на которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, недействительны из-за предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного суда. По словам прокурора, результаты выборов президента, депутатов, мэров и депутатов центральноамериканского парламента должны быть аннулированы. Председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Бланка Альфаро, комментируя на пресс-конференции намерения прокуратуры, заявила, что новые выборы в стране проводиться не будут. Помимо требования отмены результатов выборов в прокуратуре Гватемалы намерены ходатайствовать о лишении Аревало неприкосновенности и привлечении к ответственности за предполагаемое отмывание денег и подделку документов при регистрации политического движения. Аревало, избранный президентом Гватемалы на летних выборах, после избрания заявил, что группа политиков и чиновников отказываются признавать результаты выборов и пытаются помешать его вступлению в должность, а в сентябре призвал жителей страны выйти на протесты с целью поддержки его требований об отставке генерального прокурора и ряда других должностных лиц, которых он обвиняет в попытке государственного переворота. Эти протесты продолжаются до сих пор - люди требуют смещения с должностей генпрокурора Марии Консуэлы Поррас, прокурора Рафаэля Курручиче и судьи Фредди Орельяна. Прокуратура страны после выборов в начале июля открыла расследование в отношении движения Аревало "Семя", после чего суд приостановил правовой статус партии. Пленум Высшего избирательного суда Гватемалы позднее приостановил решение об отзыве правового статуса у партии, получившей около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Помимо преследования президентского движения "Семя" прокуратура по жалобе проигравшей президентские выборы партии UNE ведет расследование в отношении судей Высшего избирательного суда Гватемалы. Магистратов обвиняют в том, что они не обеспечили проведения честных и прозрачных выборов, в связи с чем движение UNE добивается для них лишения иммунитета и уголовного преследования за злоупотребление властью и нарушение служебными обязанностями.

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html

https://ria.ru/20230902/gvatemala-1893793759.html

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гватемала (республика), бернардо аревало