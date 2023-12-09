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Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота - РИА Новости, 09.12.2023
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04:19 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/gvatemala-1914749671.html
Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота
Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота - РИА Новости, 09.12.2023
Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота
Действия генеральной прокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов всеобщих выборов, являются продолжающейся попыткой государственного переворота,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T04:19
2023-12-09T04:19
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
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МЕХИКО, 9 дек - РИА Новости. Действия генеральной прокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов всеобщих выборов, являются продолжающейся попыткой государственного переворота, заявил избранный президент Бернардо Аревало. "Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту", - заявил Аревало в ходе пресс-конференции, которую он транслирует в канале в TikTok. Генеральная прокуратура Гватемалы в пятницу заявила, что выборы, на которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, недействительны из-за предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного суда. По словам прокурора, результаты выборов президента, депутатов, мэров и депутатов центральноамериканского парламента должны быть аннулированы. Председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Бланка Альфаро, комментируя на пресс-конференции намерения прокуратуры, заявила, что новые выборы в стране проводиться не будут. Помимо требования отмены результатов выборов в прокуратуре Гватемалы намерены ходатайствовать о лишении Аревало неприкосновенности и привлечении к ответственности за предполагаемое отмывание денег и подделку документов при регистрации политического движения. Аревало, избранный президентом Гватемалы на летних выборах, после избрания заявил, что группа политиков и чиновников отказываются признавать результаты выборов и пытаются помешать его вступлению в должность, а в сентябре призвал жителей страны выйти на протесты с целью поддержки его требований об отставке генерального прокурора и ряда других должностных лиц, которых он обвиняет в попытке государственного переворота. Эти протесты продолжаются до сих пор - люди требуют смещения с должностей генпрокурора Марии Консуэлы Поррас, прокурора Рафаэля Курручиче и судьи Фредди Орельяна. Прокуратура страны после выборов в начале июля открыла расследование в отношении движения Аревало "Семя", после чего суд приостановил правовой статус партии. Пленум Высшего избирательного суда Гватемалы позднее приостановил решение об отзыве правового статуса у партии, получившей около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне. Помимо преследования президентского движения "Семя" прокуратура по жалобе проигравшей президентские выборы партии UNE ведет расследование в отношении судей Высшего избирательного суда Гватемалы. Магистратов обвиняют в том, что они не обеспечили проведения честных и прозрачных выборов, в связи с чем движение UNE добивается для них лишения иммунитета и уголовного преследования за злоупотребление властью и нарушение служебными обязанностями.
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html
https://ria.ru/20230902/gvatemala-1893793759.html
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в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота

Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота

© AP Photo / Moises CastilloБернардо Аревало
Бернардо Аревало - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Moises Castillo
Бернардо Аревало. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 дек - РИА Новости. Действия генеральной прокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов всеобщих выборов, являются продолжающейся попыткой государственного переворота, заявил избранный президент Бернардо Аревало.
«
"Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту", - заявил Аревало в ходе пресс-конференции, которую он транслирует в канале в TikTok.
Генеральная прокуратура Гватемалы в пятницу заявила, что выборы, на которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, недействительны из-за предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного суда. По словам прокурора, результаты выборов президента, депутатов, мэров и депутатов центральноамериканского парламента должны быть аннулированы.
Председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Бланка Альфаро, комментируя на пресс-конференции намерения прокуратуры, заявила, что новые выборы в стране проводиться не будут.
Помимо требования отмены результатов выборов в прокуратуре Гватемалы намерены ходатайствовать о лишении Аревало неприкосновенности и привлечении к ответственности за предполагаемое отмывание денег и подделку документов при регистрации политического движения.
Работники избирательных участков в Гватемале - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Процедура выборов президента Гватемалы
25 июня, 02:53
Аревало, избранный президентом Гватемалы на летних выборах, после избрания заявил, что группа политиков и чиновников отказываются признавать результаты выборов и пытаются помешать его вступлению в должность, а в сентябре призвал жителей страны выйти на протесты с целью поддержки его требований об отставке генерального прокурора и ряда других должностных лиц, которых он обвиняет в попытке государственного переворота. Эти протесты продолжаются до сих пор - люди требуют смещения с должностей генпрокурора Марии Консуэлы Поррас, прокурора Рафаэля Курручиче и судьи Фредди Орельяна.
Прокуратура страны после выборов в начале июля открыла расследование в отношении движения Аревало "Семя", после чего суд приостановил правовой статус партии. Пленум Высшего избирательного суда Гватемалы позднее приостановил решение об отзыве правового статуса у партии, получившей около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне.
Помимо преследования президентского движения "Семя" прокуратура по жалобе проигравшей президентские выборы партии UNE ведет расследование в отношении судей Высшего избирательного суда Гватемалы. Магистратов обвиняют в том, что они не обеспечили проведения честных и прозрачных выборов, в связи с чем движение UNE добивается для них лишения иммунитета и уголовного преследования за злоупотребление властью и нарушение служебными обязанностями.
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте
2 сентября, 04:48
 
В миреГватемала (республика)Бернардо Аревало
 
 
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