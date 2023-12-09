https://ria.ru/20231209/geroi-1914749008.html

В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО

В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО - РИА Новости, 09.12.2023

В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО

Героями России за время проведения спецоперации стали 55 военнослужащих Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T04:06

2023-12-09T04:06

2023-12-09T09:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

день героев отечества

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Героями России за время проведения спецоперации стали 55 военнослужащих Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны."Пятьдесят пять военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции", — говорится в публикации.Как отметили в ведомстве, личный состав ВДВ с честью выполняет все поставленные задачи в СВО. Всего же высокими государственными наградами за мужество и героизм, проявленные во время боевых действий, наградили более 42 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск."Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу "Никто, кроме нас!" — подчеркнули в министерстве.Девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.

https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913298927.html

https://ria.ru/20231209/den_geroev_otechestva-1914351932.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, день героев отечества, вооруженные силы рф