https://ria.ru/20231209/geroi-1914749008.html
В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО
В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО - РИА Новости, 09.12.2023
В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО
Героями России за время проведения спецоперации стали 55 военнослужащих Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T04:06
2023-12-09T04:06
2023-12-09T09:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
день героев отечества
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Героями России за время проведения спецоперации стали 55 военнослужащих Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны."Пятьдесят пять военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции", — говорится в публикации.Как отметили в ведомстве, личный состав ВДВ с честью выполняет все поставленные задачи в СВО. Всего же высокими государственными наградами за мужество и героизм, проявленные во время боевых действий, наградили более 42 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск."Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу "Никто, кроме нас!" — подчеркнули в министерстве.Девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913298927.html
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, день героев отечества, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, День Героев Отечества, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО
Минобороны РФ: за время спецоперации Героями России стали 55 десантников