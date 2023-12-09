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Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
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16:47 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/gd-1914825225.html
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:47
2023-12-09T16:47
общество
анна кузнецова
владимир путин
сергей лавров
госдума рф
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 дек-РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram. &quot;Поздравляю медиагруппу &quot;Россия сегодня&quot; с 10-летием!&quot;, - говорится в публикаци.Кузнецова отметила, что большая команда медиагруппы круглосуточно освещает всему миру происходящее в России, о том, как меняется страна, чем она живет, о событиях специальной военной операции. "С праздником, вас, друзья! Сегодня на информационном поле идут сильнейшие бои и вы - бойцы этого фронта. Вперёд, к новым победам!", - заключила Кузнецова. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914820912.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, анна кузнецова, владимир путин, сергей лавров, госдума рф, миа "россия сегодня"
Общество, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдума РФ, МИА "Россия сегодня"
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием

Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек-РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram.
«

"Поздравляю медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием!", - говорится в публикаци.

Кузнецова отметила, что большая команда медиагруппы круглосуточно освещает всему миру происходящее в России, о том, как меняется страна, чем она живет, о событиях специальной военной операции.
"С праздником, вас, друзья! Сегодня на информационном поле идут сильнейшие бои и вы - бойцы этого фронта. Вперёд, к новым победам!", - заключила Кузнецова.
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием
Вчера, 16:23
 
ОбществоАнна КузнецоваВладимир ПутинСергей ЛавровГосдума РФМИА "Россия сегодня"
 
 
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