https://ria.ru/20231209/gd-1914825225.html
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:47
2023-12-09T16:47
2023-12-09T16:47
общество
анна кузнецова
владимир путин
сергей лавров
госдума рф
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_0:255:3076:1985_1920x0_80_0_0_5edbf2123d6988f9e96e2af58464637e.jpg
МОСКВА, 9 дек-РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram. "Поздравляю медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием!", - говорится в публикаци.Кузнецова отметила, что большая команда медиагруппы круглосуточно освещает всему миру происходящее в России, о том, как меняется страна, чем она живет, о событиях специальной военной операции. "С праздником, вас, друзья! Сегодня на информационном поле идут сильнейшие бои и вы - бойцы этого фронта. Вперёд, к новым победам!", - заключила Кузнецова. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914820912.html
РИА Новости
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2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a1881c1a2d5a75e79f59a3ae9bb3cc61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна кузнецова, владимир путин, сергей лавров, госдума рф, миа "россия сегодня"
Общество, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдума РФ, МИА "Россия сегодня"
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием
Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила с 10-летием медиагруппу "Россия сегодня"
МОСКВА, 9 дек-РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram
.
«
"Поздравляю медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием!", - говорится в публикаци.
Кузнецова отметила, что большая команда медиагруппы круглосуточно освещает всему миру происходящее в России, о том, как меняется страна, чем она живет, о событиях специальной военной операции.
"С праздником, вас, друзья! Сегодня на информационном поле идут сильнейшие бои и вы - бойцы этого фронта. Вперёд, к новым победам!", - заключила Кузнецова.
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин
, глава МИД РФ Сергей Лавров
, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян
.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием