https://ria.ru/20231209/gd-1914825225.html

Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием

Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

Вице-спикер ГД Кузнецова поздравила агентство "Россия сегодня" с 10-летием

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:47

2023-12-09T16:47

2023-12-09T16:47

общество

анна кузнецова

владимир путин

сергей лавров

госдума рф

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_0:255:3076:1985_1920x0_80_0_0_5edbf2123d6988f9e96e2af58464637e.jpg

МОСКВА, 9 дек-РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" в Telegram. "Поздравляю медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием!", - говорится в публикаци.Кузнецова отметила, что большая команда медиагруппы круглосуточно освещает всему миру происходящее в России, о том, как меняется страна, чем она живет, о событиях специальной военной операции. "С праздником, вас, друзья! Сегодня на информационном поле идут сильнейшие бои и вы - бойцы этого фронта. Вперёд, к новым победам!", - заключила Кузнецова. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231209/yubiley-1914820912.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анна кузнецова, владимир путин, сергей лавров, госдума рф, миа "россия сегодня"