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Путин поблагодарил Ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян из Газы

Путин поблагодарил Ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.12.2023

Путин поблагодарил Ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации граждан РФ и членов их семей, а также в доставке РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:48

2023-12-09T14:48

2023-12-09T14:48

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации граждан РФ и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Президент России поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России, и пожелал ему успеха на предстоящих в эти дни в Египте президентских выборах", - говорится в сообщении. Лидеры также обсудили вопросы российско-египетского сотрудничества, которое развивается весьма успешно, отметили в Кремле. Добавляется, что с обеих сторон выражена заинтересованность в его дальнейшем наращивании в различных областях в традиционно дружественном ключе на основе принципов стратегического партнерства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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