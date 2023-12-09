https://ria.ru/20231209/fsb-1914770001.html

Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии

Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2023

Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии

Омский суд принял решение арестовать обвиняемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии до 30 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T10:51

2023-12-09T10:51

2023-12-09T12:02

происшествия

белоруссия

омск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Омский суд принял решение арестовать обвиняемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии до 30 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области.Слушание проходило в Центральном районном суде Омска. 52-летнего гражданина Белоруссии задержали в Омске по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по БАМ в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия подозреваемого привели к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по БАМу."Его заключили под стражу на срок до 30 января 2024 года в омском СИЗО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.ФСБ продолжает расследование случившегося. Устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.

https://ria.ru/20231204/shpionazh-1913553976.html

белоруссия

омск

россия

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происшествия, белоруссия, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)