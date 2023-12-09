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Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2023
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10:51 09.12.2023 (обновлено: 12:02 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/fsb-1914770001.html
Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии
Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2023
Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии
Омский суд принял решение арестовать обвиняемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии до 30 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:51
2023-12-09T12:02
происшествия
белоруссия
омск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Омский суд принял решение арестовать обвиняемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии до 30 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области.Слушание проходило в Центральном районном суде Омска. 52-летнего гражданина Белоруссии задержали в Омске по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по БАМ в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия подозреваемого привели к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по БАМу."Его заключили под стражу на срок до 30 января 2024 года в омском СИЗО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.ФСБ продолжает расследование случившегося. Устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.
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происшествия, белоруссия, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Белоруссия, Омск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал обвиняемого в подрывах на БАМе гражданина Белоруссии

Омский суд арестовал подозреваемого в теракте на БАМе

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Омский суд принял решение арестовать обвиняемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии до 30 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Слушание проходило в Центральном районном суде Омска. 52-летнего гражданина Белоруссии задержали в Омске по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по БАМ в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия подозреваемого привели к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по БАМу.
«
"Его заключили под стражу на срок до 30 января 2024 года в омском СИЗО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
ФСБ продолжает расследование случившегося. Устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.
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ПроисшествияБелоруссияОмскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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