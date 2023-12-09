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ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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16:52 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/es-1914825626.html
ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ
ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ
Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его возвращения к власти, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:52
2023-12-09T16:52
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его возвращения к власти, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов. "У европейских чиновников по большей части нет идей по поводу того, как иметь дело с Трампом, кроме (идей о) возвращении к прошлой тактике (на основе) лести и деловых подношений", - говорится в сообщении издания. По мнению газеты, небольшие страны постараются завоевать расположение Трампа посредством увеличения заказов американского оружия или символических шагов, направленных на его восхваление. Как сообщают источники, европейские послы и исследователи совершают визиты к приближенным экс-президента США, чтобы узнать о его намерениях в случае его победы на выборах. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, евросоюз
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз
ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ

NYT: ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США в 2024 году

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его возвращения к власти, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов.
«
"У европейских чиновников по большей части нет идей по поводу того, как иметь дело с Трампом, кроме (идей о) возвращении к прошлой тактике (на основе) лести и деловых подношений", - говорится в сообщении издания.
По мнению газеты, небольшие страны постараются завоевать расположение Трампа посредством увеличения заказов американского оружия или символических шагов, направленных на его восхваление.
Как сообщают источники, европейские послы и исследователи совершают визиты к приближенным экс-президента США, чтобы узнать о его намерениях в случае его победы на выборах.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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