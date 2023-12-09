https://ria.ru/20231209/es-1914825626.html

ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ

ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

ЕС не знает, что делать, если Трамп победит на выборах в США, пишут СМИ

Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его возвращения к власти, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:52

2023-12-09T16:52

2023-12-09T16:52

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

евросоюз

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его возвращения к власти, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов. "У европейских чиновников по большей части нет идей по поводу того, как иметь дело с Трампом, кроме (идей о) возвращении к прошлой тактике (на основе) лести и деловых подношений", - говорится в сообщении издания. По мнению газеты, небольшие страны постараются завоевать расположение Трампа посредством увеличения заказов американского оружия или символических шагов, направленных на его восхваление. Как сообщают источники, европейские послы и исследователи совершают визиты к приближенным экс-президента США, чтобы узнать о его намерениях в случае его победы на выборах. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231209/gaza-1914765014.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, евросоюз