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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.12.2023

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 13.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:35

2023-12-09T13:35

2023-12-09T13:51

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия