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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 09.12.2023 (обновлено: 13:51 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/donetsk-1914789112.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 13.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:35
2023-12-09T13:51
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 декабря, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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