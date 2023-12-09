https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html

В США предложили создать новую ядерную державу у границ России

В США предложили создать новую ядерную державу у границ России - РИА Новости, 09.12.2023

В США предложили создать новую ядерную державу у границ России

Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил бывший редактор New York... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T06:01

2023-12-09T06:01

2023-12-09T12:15

в мире

япония

сша

россия

китай

кндр (северная корея)

николай патрушев

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен в статье для американского журнала National Interest."Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие", — считает автор публикации.Гевен выразил мнение, что возвращение США к своим "традициям изоляционизма" должно заставить Японию задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского "зонтика". По его словам, Япония не может рассчитывать на то, что Штаты согласятся поставить под угрозу свои города ради защиты союзников. Журналист предположил, что Токио сможет использовать ядерное оружие для "сдерживания" соседей: Китая, КНДР и России. Он также напомнил, что Япония не согласна с суверенитетом Москвы над четырьмя островами Курильской гряды.Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающими за чужие интересы. По его словам, силы самообороны страны юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны".

https://ria.ru/20230730/otvet-1887150021.html

https://ria.ru/20231130/bayden-1913021256.html

япония

сша

россия

китай

кндр (северная корея)

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2023

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в мире, япония, сша, россия, китай, кндр (северная корея), николай патрушев