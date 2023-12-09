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День героев Отечества в России - РИА Новости, 09.12.2023
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00:31 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/den_geroev_otechestva-1914351932.html
День героев Отечества в России
День героев Отечества в России - РИА Новости, 09.12.2023
День героев Отечества в России
9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:31
2023-12-09T00:31
справки
россия
ссср
день героев отечества
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9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу. Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. В 1807 году был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия (с 1913 года назывался Георгиевский крест) для награждения солдат и матросов за подвиги на поле брани. В 1856 году знак отличия военного ордена был разделен на четыре степени. Награжденные Георгиевским знаком отличия всех четырех степеней часто именовались "полными Георгиевскими кавалерами". До 1917 года в России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами. После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены.В Советском Союзе в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена.Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены постановлением президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года. Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года "Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте". Орден имеют право получить "за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага" старшие и высшие офицеры (от майора до маршала). Все прочие имеют право на Георгиевский крест.12 августа 2008 года статут ордена был изменен и появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции). Первыми кавалерами восстановленного ордена Святого Георгия стали генералы Вооруженных Сил РФ, награжденные за отличия при проведении операции в зоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года и присваивалось за "заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига". Получали это звание, как правило, за выдающиеся подвиги, связанные с риском для жизни, военные заслуги (в том числе полководческие), полеты в космос, спасение людей и пр. Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин". Первыми женщинами Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году. Всего за период существования СССР звания Героя Советского Союза было удостоено 12 772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – три и четырежды – два человека. В общем числе Героев Советского Союза 95 женщин, 44 гражданина зарубежных государств. Последним, кому была вручена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 11664), 24 декабря 1991 года стал младший научный сотрудник – водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Солодков, который проявил героизм и мужество при выполнении спецзадания командования во время испытаний новой водолазной техники. Он отработал под водой в барокамере во время научных экспериментов более 3000 часов – 15 дней на глубине 500 метров и 25 дней – на глубине 450 метров. По продолжительности пребывания на достигнутой глубине погружения указанные эксперименты являются рекордными, а по объему проведенных исследований не имеют аналогов в мире.Главная государственная награда современной России – звание Герой Российской Федерации – была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же законом был учрежден знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда". Награждение производится за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига (в том числе посмертно), за трудовые заслуги (в частности, за разработку и проведение испытаний техники) и достижения в области спорта. Присваивается также лицам, в прошлом заслуженно представленным к званию Героя Советского Союза, но не получившим его своевременно, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. "Золотая Звезда" под номером один (указ президента РФ от 11 апреля 1992 года) "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир" увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 00 минут 54 секунды. Крикалев – первый обладатель высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал в апреле 1989 года. Медали "Золотая Звезда" под номером два был удостоен генерал-майор авиации Суламбек Осканов за подвиг при исполнении воинского долга (посмертно). При выполнении 7 февраля 1992 года летного задания на самолете МиГ-29 произошел отказ техники, и генерал Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт.Среди обладателей звания Героя России – участники боевых действий, Великой Отечественной войны, спасатели, конструкторы, испытатели техники, сотрудники разведслужб, высокопоставленные военачальники, работники министерств и ведомств, участники военной операции России в Сирии, специальной военной операции на Украине. По состоянию на ноябрь 2023 года, всего с 1992 года звание Героя РФ были удостоены свыше 1,3 тысячи человек. Точное количество присвоений звания остается неизвестным в связи с секретностью многих награждений. Поэтому списки граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и ряд указов президента РФ о присвоении звания официально не публикуются.День Героев Отечества неразрывно связан с историей России. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, ссср, день героев отечества
Справки, Россия, СССР, День Героев Отечества

День героев Отечества в России

© РИА Новости / Михаил Метцел/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и российские военнослужащие, удостоенные звания Героев России, на торжественном приеме в Кремле. 8 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин и российские военнослужащие, удостоенные звания Героев России, на торжественном приеме в Кремле. 8 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцел/POOL
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Президент РФ Владимир Путин и российские военнослужащие, удостоенные звания Героев России, на торжественном приеме в Кремле. 8 декабря 2022
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9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.
В 1807 году был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия (с 1913 года назывался Георгиевский крест) для награждения солдат и матросов за подвиги на поле брани. В 1856 году знак отличия военного ордена был разделен на четыре степени. Награжденные Георгиевским знаком отличия всех четырех степеней часто именовались "полными Георгиевскими кавалерами".
До 1917 года в России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.
После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены.
В Советском Союзе в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена.
Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.
Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены постановлением президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года. Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года "Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте".
Орден имеют право получить "за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага" старшие и высшие офицеры (от майора до маршала). Все прочие имеют право на Георгиевский крест.
12 августа 2008 года статут ордена был изменен и появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции). Первыми кавалерами восстановленного ордена Святого Георгия стали генералы Вооруженных Сил РФ, награжденные за отличия при проведении операции в зоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года и присваивалось за "заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига". Получали это звание, как правило, за выдающиеся подвиги, связанные с риском для жизни, военные заслуги (в том числе полководческие), полеты в космос, спасение людей и пр.
Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин". Первыми женщинами Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году.
Всего за период существования СССР звания Героя Советского Союза было удостоено 12 772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – три и четырежды – два человека. В общем числе Героев Советского Союза 95 женщин, 44 гражданина зарубежных государств.
Последним, кому была вручена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 11664), 24 декабря 1991 года стал младший научный сотрудник – водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Солодков, который проявил героизм и мужество при выполнении спецзадания командования во время испытаний новой водолазной техники. Он отработал под водой в барокамере во время научных экспериментов более 3000 часов – 15 дней на глубине 500 метров и 25 дней – на глубине 450 метров. По продолжительности пребывания на достигнутой глубине погружения указанные эксперименты являются рекордными, а по объему проведенных исследований не имеют аналогов в мире.
Главная государственная награда современной России – звание Герой Российской Федерации – была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же законом был учрежден знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда". Награждение производится за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига (в том числе посмертно), за трудовые заслуги (в частности, за разработку и проведение испытаний техники) и достижения в области спорта. Присваивается также лицам, в прошлом заслуженно представленным к званию Героя Советского Союза, но не получившим его своевременно, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны.
"Золотая Звезда" под номером один (указ президента РФ от 11 апреля 1992 года) "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир" увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 00 минут 54 секунды. Крикалев – первый обладатель высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал в апреле 1989 года. Медали "Золотая Звезда" под номером два был удостоен генерал-майор авиации Суламбек Осканов за подвиг при исполнении воинского долга (посмертно). При выполнении 7 февраля 1992 года летного задания на самолете МиГ-29 произошел отказ техники, и генерал Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт.
Среди обладателей звания Героя России – участники боевых действий, Великой Отечественной войны, спасатели, конструкторы, испытатели техники, сотрудники разведслужб, высокопоставленные военачальники, работники министерств и ведомств, участники военной операции России в Сирии, специальной военной операции на Украине.
По состоянию на ноябрь 2023 года, всего с 1992 года звание Героя РФ были удостоены свыше 1,3 тысячи человек.
Точное количество присвоений звания остается неизвестным в связи с секретностью многих награждений. Поэтому списки граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и ряд указов президента РФ о присвоении звания официально не публикуются.
День Героев Отечества неразрывно связан с историей России. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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