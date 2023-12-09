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Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана - РИА Новости, 09.12.2023
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13:06 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/dagestan-1914784717.html
Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана
Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана - РИА Новости, 09.12.2023
Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана
Дагестан на сегодня имеет кредитные обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на реализацию жизненно важных для... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:06
2023-12-09T13:06
выставка-форум "россия"
экономика
махачкала
сергей меликов
каспийск
республика дагестан
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дагестан на сегодня имеет кредитные обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на реализацию жизненно важных для населения проектов, в том числе на реконструкцию очистных сооружений в Махачкале, сообщил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия". "У республики есть кредитные обязательства, но я готов за каждое из них понести ответственность в любом своем заявлении. Обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на строительство водовода, на реконструкцию очистных сооружений в городе Махачкале и реконструкцию коллектора города Махачкалы, на обращение с твердыми коммунальными отходами. Это тот способ финансирования из федерального бюджета, который других подходов не предполагает", – отметил Меликов. По его словам, Дагестан – "один из немногих регионов", который сумел своевременно представить проекты, защитить их и получить кредиты на устранение инфраструктурных ограничений. "Безусловно, люди хотят, чтобы это произошло побыстрее, но это процессы, которые невозможно воплотить или реализовать в один день. Поэтому те бюджеты, которые мы сегодня взяли и по которым республика имеет кредитные обязательства перед Российской Федерацией, это те проекты, которые жизненно важны для людей", – заявил руководитель региона. Один из крупных проектов, который реализует Дагестан за счет инфраструктурного бюджетного кредита – магистральный водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск, на проектирование и строительство которого региону был одобрен кредит в сумме 10,5 миллиарда рублей. Предполагается, что новый водовод, строительство которого планируют завершить в 2025 году, позволит обеспечить качественной водой около 900 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20231209/dagestan-1914779848.html
https://ria.ru/20230704/dagestan-1882238939.html
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экономика, махачкала, сергей меликов, каспийск, республика дагестан, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Махачкала, Сергей Меликов, Каспийск, Республика Дагестан, Выставка-форум "Россия"
Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана

Глава Дагестана Меликов рассказал о кредитных обязательствах республики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия"
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дагестан на сегодня имеет кредитные обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на реализацию жизненно важных для населения проектов, в том числе на реконструкцию очистных сооружений в Махачкале, сообщил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия".
"У республики есть кредитные обязательства, но я готов за каждое из них понести ответственность в любом своем заявлении. Обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на строительство водовода, на реконструкцию очистных сооружений в городе Махачкале и реконструкцию коллектора города Махачкалы, на обращение с твердыми коммунальными отходами. Это тот способ финансирования из федерального бюджета, который других подходов не предполагает", – отметил Меликов.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия
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По его словам, Дагестан – "один из немногих регионов", который сумел своевременно представить проекты, защитить их и получить кредиты на устранение инфраструктурных ограничений.
"Безусловно, люди хотят, чтобы это произошло побыстрее, но это процессы, которые невозможно воплотить или реализовать в один день. Поэтому те бюджеты, которые мы сегодня взяли и по которым республика имеет кредитные обязательства перед Российской Федерацией, это те проекты, которые жизненно важны для людей", – заявил руководитель региона.
Один из крупных проектов, который реализует Дагестан за счет инфраструктурного бюджетного кредита – магистральный водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск, на проектирование и строительство которого региону был одобрен кредит в сумме 10,5 миллиарда рублей. Предполагается, что новый водовод, строительство которого планируют завершить в 2025 году, позволит обеспечить качественной водой около 900 тысяч жителей региона.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаМахачкалаСергей МеликовКаспийскРеспублика ДагестанВыставка-форум "Россия"
 
 
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