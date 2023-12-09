https://ria.ru/20231209/dagestan-1914784717.html

Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана

Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана - РИА Новости, 09.12.2023

Меликов рассказал о кредитных обязательствах Дагестана

Дагестан на сегодня имеет кредитные обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на реализацию жизненно важных для... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:06

2023-12-09T13:06

2023-12-09T13:06

выставка-форум "россия"

экономика

махачкала

сергей меликов

каспийск

республика дагестан

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дагестан на сегодня имеет кредитные обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на реализацию жизненно важных для населения проектов, в том числе на реконструкцию очистных сооружений в Махачкале, сообщил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия". "У республики есть кредитные обязательства, но я готов за каждое из них понести ответственность в любом своем заявлении. Обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, которые республика получила на строительство водовода, на реконструкцию очистных сооружений в городе Махачкале и реконструкцию коллектора города Махачкалы, на обращение с твердыми коммунальными отходами. Это тот способ финансирования из федерального бюджета, который других подходов не предполагает", – отметил Меликов. По его словам, Дагестан – "один из немногих регионов", который сумел своевременно представить проекты, защитить их и получить кредиты на устранение инфраструктурных ограничений. "Безусловно, люди хотят, чтобы это произошло побыстрее, но это процессы, которые невозможно воплотить или реализовать в один день. Поэтому те бюджеты, которые мы сегодня взяли и по которым республика имеет кредитные обязательства перед Российской Федерацией, это те проекты, которые жизненно важны для людей", – заявил руководитель региона. Один из крупных проектов, который реализует Дагестан за счет инфраструктурного бюджетного кредита – магистральный водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск, на проектирование и строительство которого региону был одобрен кредит в сумме 10,5 миллиарда рублей. Предполагается, что новый водовод, строительство которого планируют завершить в 2025 году, позволит обеспечить качественной водой около 900 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20231209/dagestan-1914779848.html

https://ria.ru/20230704/dagestan-1882238939.html

махачкала

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, махачкала, сергей меликов, каспийск, республика дагестан, выставка-форум "россия"