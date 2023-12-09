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В Бурятии главу района задержали по делу о гибели мужчины после ссоры - РИА Новости, 09.12.2023
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16:45 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/buryatiya-1914824921.html
В Бурятии главу района задержали по делу о гибели мужчины после ссоры
В Бурятии главу района задержали по делу о гибели мужчины после ссоры - РИА Новости, 09.12.2023
В Бурятии главу района задержали по делу о гибели мужчины после ссоры
Главу Бичурского района Василия Смолина арестовали после избиения им 51-летнего мужчины, в результате которого он умер, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:45
2023-12-09T16:45
происшествия
бичурский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 9 дек - РИА Новости. Главу Бичурского района Василия Смолина арестовали после избиения им 51-летнего мужчины, в результате которого он умер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как сообщает региональный СУСК РФ, 3 декабря четверо мужчин приехали к зимовью, расположенному в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Вечером у двоих из них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому три удара кулаками по голове. "В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати", - говорится в сообщении ведомства. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). "Речь идет о задержании Василия Смолина", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
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бичурский район
республика бурятия
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происшествия, бичурский район, республика бурятия
Происшествия, Бичурский район, Республика Бурятия
В Бурятии главу района задержали по делу о гибели мужчины после ссоры

Глава Бичурского района Бурятии задержали по делу о гибели избитого им мужчины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники в зале суда
Наручники в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники в зале суда. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 9 дек - РИА Новости. Главу Бичурского района Василия Смолина арестовали после избиения им 51-летнего мужчины, в результате которого он умер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщает региональный СУСК РФ, 3 декабря четверо мужчин приехали к зимовью, расположенному в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Вечером у двоих из них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому три удара кулаками по голове.
«
"В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати", - говорится в сообщении ведомства.
По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего).
"Речь идет о задержании Василия Смолина", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
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ПроисшествияБичурский районРеспублика Бурятия
 
 
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