https://ria.ru/20231209/bryansk-1914780103.html

Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 09.12.2023

Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:36

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии."По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова, задержание прошло вчера вечером", – рассказал источник.По его словам, подозреваемой предъявлено обвинение по части 3 ст. 293 УК РФ – халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20231208/bryansk-1914571818.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, россия, следственный комитет россии (ск рф)