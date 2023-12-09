https://ria.ru/20231209/bryansk-1914780103.html
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 09.12.2023
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба
Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:36
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914322088_0:0:808:454_1920x0_80_0_0_a94d64cc7e0896affc2007743efa2a69.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии."По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова, задержание прошло вчера вечером", – рассказал источник.По его словам, подозреваемой предъявлено обвинение по части 3 ст. 293 УК РФ – халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20231208/bryansk-1914571818.html
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914322088_0:0:737:553_1920x0_80_0_0_8f700e6e642fb2a51341cd12009bc9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба
В Брянске задержали замдиректора гимназии, в которой произошла стрельба