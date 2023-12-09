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Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 09.12.2023
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12:24 09.12.2023 (обновлено: 12:36 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/bryansk-1914780103.html
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 09.12.2023
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба
Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:36
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии."По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова, задержание прошло вчера вечером", – рассказал источник.По его словам, подозреваемой предъявлено обвинение по части 3 ст. 293 УК РФ – халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20231208/bryansk-1914571818.html
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба

В Брянске задержали замдиректора гимназии, в которой произошла стрельба

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова задержана в Брянске в пятницу вечером по подозрению в халатности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
«
"По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова, задержание прошло вчера вечером", – рассказал источник.
По его словам, подозреваемой предъявлено обвинение по части 3 ст. 293 УК РФ – халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию
Вчера, 12:31
 
ПроисшествияБрянскСтрельба в брянской гимназииРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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