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Штурмовики-добровольцы ЮВО высоко оценили новый броневик - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/bronevik-1914753993.html
Штурмовики-добровольцы ЮВО высоко оценили новый броневик
Штурмовики-добровольцы ЮВО высоко оценили новый броневик - РИА Новости, 09.12.2023
Штурмовики-добровольцы ЮВО высоко оценили новый броневик
Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа, выполняющие задачи на запорожском направлении в районе поселка Работино, высоко... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:09
2023-12-09T07:09
специальная военная операция на украине
безопасность
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа, выполняющие задачи на запорожском направлении в районе поселка Работино, высоко оценили качества нового бронеавтомобиля. Как пояснил РИА Новости водитель одного из таких автомобилей, машина прибыла в зону специальной военной операции не так давно. Автомобиль получил усиленную броню и другие модернизации, увеличившие его живучесть. По словам военного, машина отличается простотой использования, надежностью и эргономичностью. За короткий срок при помощи броневика уже были проведены несколько операций. "Решение задач стало безопасней. Автомобиль выдерживает больше чем простой "Камаз" или УАЗ. На нем ехать надежней. Осколки крупных калибров он сдержит и выполнит задачу. Этот автомобиль очень спасает и при завозе штурмовых групп. Мы можем завезти их дальше. Ну и при вывозе раненых. Ты их грузишь, и уверен, что их довезешь. &lt;…&gt; Сочетание мощного двигателя, брони и проходимости", - рассказал РИА Новости водитель штурмового подразделения.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914751726.html
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безопасность, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия
Штурмовики-добровольцы ЮВО высоко оценили новый броневик

Штурмовики добровольческого подразделения ЮВО высоко оценили новый броневик

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М"
Бронеавтомобиль Тигр-М - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Бронеавтомобиль "Тигр-М". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа, выполняющие задачи на запорожском направлении в районе поселка Работино, высоко оценили качества нового бронеавтомобиля.
Как пояснил РИА Новости водитель одного из таких автомобилей, машина прибыла в зону специальной военной операции не так давно. Автомобиль получил усиленную броню и другие модернизации, увеличившие его живучесть. По словам военного, машина отличается простотой использования, надежностью и эргономичностью. За короткий срок при помощи броневика уже были проведены несколько операций.
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06:02
"Решение задач стало безопасней. Автомобиль выдерживает больше чем простой "Камаз" или УАЗ. На нем ехать надежней. Осколки крупных калибров он сдержит и выполнит задачу. Этот автомобиль очень спасает и при завозе штурмовых групп. Мы можем завезти их дальше. Ну и при вывозе раненых. Ты их грузишь, и уверен, что их довезешь. <…> Сочетание мощного двигателя, брони и проходимости", - рассказал РИА Новости водитель штурмового подразделения.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Россия
 
 
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