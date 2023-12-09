Bloomberg выпустило рейтинг самых богатых семей 2023 года
Семьи правителей ОАЭ, владельцев Walmart и Hermes стали самыми богатыми в мире
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правящая династия ОАЭ Аль Нахайян, семья основателя сети магазинов Walmart Уолтоны и владельцы люксового бренда Hermes семья Эрмес стали самыми богатыми семьями мира в 2023 году, сообщило агентство Bloomberg.
Агентство выпустило рейтинг самых богатых семей этого года, в котором впервые появились семья владельцев сети магазинов Walmart и правящая династия шейхов и эмиров Катара, которая заняла пятое место. Список возглавила правящая династия ОАЭ Аль Нахайян, чье состояние оценивается в 305 миллиардов долларов.
"С 305 миллиардами долларов Аль Нахайян из Абу-Даби обогнали Уолтонов, владеющих Walmart, на целых 45 миллиардов долларов <...> шестое поколение династии, стоящей за брендом Hermes, прибавившей 56 миллиардов долларов, стало третьей самой богатой семьей", — сообщает агентство.
Отмечается, что в сумме 25 самых богатых семей мира прибавили 1,5 триллиона долларов за 2023 год, что на 43% выше, чем состояние богатейших семей в прошлом году.
В рейтинг Блумберг входит 25 семей, среди которых также указаны семьи владельцев компаний Mars (4-е место), Koch Inustries (6-е), правящая династия Саудовской Аравии Аль Сауд (7-е), владельцы контрольного пакета акций Chanel Вертхаймер.