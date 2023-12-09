https://ria.ru/20231209/bogatye-1914742045.html

Bloomberg выпустило рейтинг самых богатых семей 2023 года

Bloomberg выпустило рейтинг самых богатых семей 2023 года - РИА Новости, 09.12.2023

Bloomberg выпустило рейтинг самых богатых семей 2023 года

Правящая династия ОАЭ Аль Нахайян, семья основателя сети магазинов Walmart Уолтоны и владельцы люксового бренда Hermes семья Эрмес стали самыми богатыми семьями РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:49

2023-12-09T00:49

2023-12-09T09:19

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правящая династия ОАЭ Аль Нахайян, семья основателя сети магазинов Walmart Уолтоны и владельцы люксового бренда Hermes семья Эрмес стали самыми богатыми семьями мира в 2023 году, сообщило агентство Bloomberg. Агентство выпустило рейтинг самых богатых семей этого года, в котором впервые появились семья владельцев сети магазинов Walmart и правящая династия шейхов и эмиров Катара, которая заняла пятое место. Список возглавила правящая династия ОАЭ Аль Нахайян, чье состояние оценивается в 305 миллиардов долларов. "С 305 миллиардами долларов Аль Нахайян из Абу-Даби обогнали Уолтонов, владеющих Walmart, на целых 45 миллиардов долларов <...> шестое поколение династии, стоящей за брендом Hermes, прибавившей 56 миллиардов долларов, стало третьей самой богатой семьей", — сообщает агентство. Отмечается, что в сумме 25 самых богатых семей мира прибавили 1,5 триллиона долларов за 2023 год, что на 43% выше, чем состояние богатейших семей в прошлом году. В рейтинг Блумберг входит 25 семей, среди которых также указаны семьи владельцев компаний Mars (4-е место), Koch Inustries (6-е), правящая династия Саудовской Аравии Аль Сауд (7-е), владельцы контрольного пакета акций Chanel Вертхаймер.

https://ria.ru/20231201/milliardery-1913071380.html

https://ria.ru/20231108/prezident-1908257325.html

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оаэ, абу-даби, walmart, hermes, в мире