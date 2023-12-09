https://ria.ru/20231209/bayden-1914744295.html
Адвокаты Хантера Байдена назвали новое дело политическим
Адвокаты Хантера Байдена назвали новое дело политическим - РИА Новости, 09.12.2023
Адвокаты Хантера Байдена назвали новое дело политическим
Защита сына президента США Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T01:15
2023-12-09T01:15
2023-12-09T01:15
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Защита сына президента США Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. "Основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, обвинения в Делавэре, а сейчас в Калифорнии, не появились бы", - говорится в заявлении адвокатов, полученном РИА Новости. Защита отмечает, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя "беспрецедентное и противоречащее конституции" дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь "через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств" о неуплате налогов. "Через два года после того, как Хантер полностью заплатил налоги <…> И спустя лишь несколько месяцев после того, как прокурор согласился разрешить это дело вне уголовных рамок", - говорится в заявлении. Как сообщалось, Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в размере около 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 годы, по новому делу ему грозит до 17 лет заключения. Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствие, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была многократно скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. 53-летний Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html
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в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Адвокаты Хантера Байдена назвали новое дело политическим
Адвокаты: Хантер Байден погасил налоговые долги, новое дело - политическое
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Защита сына президента США Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.
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"Основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, обвинения в Делавэре, а сейчас в Калифорнии, не появились бы", - говорится в заявлении адвокатов, полученном РИА Новости.
Защита отмечает, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя "беспрецедентное и противоречащее конституции" дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь "через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств" о неуплате налогов.
"Через два года после того, как Хантер полностью заплатил налоги <…> И спустя лишь несколько месяцев после того, как прокурор согласился разрешить это дело вне уголовных рамок", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в размере около 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 годы, по новому делу ему грозит до 17 лет заключения.
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствие, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была многократно скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
53-летний Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США
. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
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