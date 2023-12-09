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"Через двадцать лет". В Чехии неожиданно высказались об украинцах - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 09.12.2023 (обновлено: 09:02 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/bandera-1914749494.html
"Через двадцать лет". В Чехии неожиданно высказались об украинцах
"Через двадцать лет". В Чехии неожиданно высказались об украинцах - РИА Новости, 09.12.2023
"Через двадцать лет". В Чехии неожиданно высказались об украинцах
Украинцы с легкостью забудут о национализме и раскаются в свои ошибках после завершения конфликта, заявил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T04:20
2023-12-09T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
чехия
вооруженные силы украины
михаил подоляк
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцы с легкостью забудут о национализме и раскаются в свои ошибках после завершения конфликта, заявил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью чешской газете Parlamentní listy."Через 20 лет никто не пожалеет о смерти молодых и погибших поклонников Бандеры. Может, даже их выжившие родственники. Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть", — считает аналитик.Котрба отметил бережное отношение российской армии к мирному населению в качестве одной из предпосылок для позитивного отношения к Москве после конфликта.Чешский аналитик также рассказал, кого считает "лучшими сынами Украины". По его мнению, такие люди не идут на фронт, чтобы погибнуть в бою, а "любой ценой" бегут за границу."Даже последний дурак на Западе уже понял, что Украине нечего противопоставить российскому оружейному и экономическому превосходству. А ведь Россия даже не послала на фронт всех своих солдат и всю технику", — обратил внимание Котрба.Ранее жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области высказались против демонтажа советских памятников, несмотря на осуждение со стороны поклонников УПА*.СМИ стали все чаще сообщать об усталости простых украинцев от конфликта с Россией и желании скорого мира между двумя государствами. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что у населения накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов" к киевским властям.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231126/konflikt-1911920730.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914110269.html
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в мире, россия, украина, чехия, вооруженные силы украины, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Михаил Подоляк
"Через двадцать лет". В Чехии неожиданно высказались об украинцах

PL: украинцы быстро забудут о националистах после конфликта

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцы с легкостью забудут о национализме и раскаются в свои ошибках после завершения конфликта, заявил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью чешской газете Parlamentní listy.
"Через 20 лет никто не пожалеет о смерти молодых и погибших поклонников Бандеры. Может, даже их выжившие родственники. Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть", — считает аналитик.
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Котрба отметил бережное отношение российской армии к мирному населению в качестве одной из предпосылок для позитивного отношения к Москве после конфликта.
Чешский аналитик также рассказал, кого считает "лучшими сынами Украины". По его мнению, такие люди не идут на фронт, чтобы погибнуть в бою, а "любой ценой" бегут за границу.
«
"Даже последний дурак на Западе уже понял, что Украине нечего противопоставить российскому оружейному и экономическому превосходству. А ведь Россия даже не послала на фронт всех своих солдат и всю технику", — обратил внимание Котрба.
Ранее жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области высказались против демонтажа советских памятников, несмотря на осуждение со стороны поклонников УПА*.
СМИ стали все чаще сообщать об усталости простых украинцев от конфликта с Россией и желании скорого мира между двумя государствами. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что у населения накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов" к киевским властям.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Пленный морпех заявил, что украинцам надо идти на Киев
6 декабря, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЧехияВооруженные силы УкраиныМихаил Подоляк
 
 
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