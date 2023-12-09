"Через двадцать лет". В Чехии неожиданно высказались об украинцах
PL: украинцы быстро забудут о националистах после конфликта
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцы с легкостью забудут о национализме и раскаются в свои ошибках после завершения конфликта, заявил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью чешской газете Parlamentní listy.
"Через 20 лет никто не пожалеет о смерти молодых и погибших поклонников Бандеры. Может, даже их выжившие родственники. Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть", — считает аналитик.
Котрба отметил бережное отношение российской армии к мирному населению в качестве одной из предпосылок для позитивного отношения к Москве после конфликта.
Чешский аналитик также рассказал, кого считает "лучшими сынами Украины". По его мнению, такие люди не идут на фронт, чтобы погибнуть в бою, а "любой ценой" бегут за границу.
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"Даже последний дурак на Западе уже понял, что Украине нечего противопоставить российскому оружейному и экономическому превосходству. А ведь Россия даже не послала на фронт всех своих солдат и всю технику", — обратил внимание Котрба.
Ранее жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области высказались против демонтажа советских памятников, несмотря на осуждение со стороны поклонников УПА*.
СМИ стали все чаще сообщать об усталости простых украинцев от конфликта с Россией и желании скорого мира между двумя государствами. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что у населения накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов" к киевским властям.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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