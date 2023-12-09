https://ria.ru/20231209/babkina-1914860201.html

Концертный директор Бабкиной сообщил, что певице стало плохо на съемках

Концертный директор Бабкиной сообщил, что певице стало плохо на съемках - РИА Новости, 09.12.2023

Концертный директор Бабкиной сообщил, что певице стало плохо на съемках

Советской и российской певице Надежде Бабкиной стало нехорошо на съемках, но в обморок она не падала, сейчас артистка находится дома, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T21:27

2023-12-09T21:27

2023-12-09T21:27

шоубиз

россия

надежда бабкина

русская песня

сергей горох

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Советской и российской певице Надежде Бабкиной стало нехорошо на съемках, но в обморок она не падала, сейчас артистка находится дома, заявил РИА Новости концертный директор артистки Сергей Горох. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал данные, что народной и эстрадной певице Бабкиной стало плохо на съемках, и она упала в обморок. "Она в обморок не упала. Мы сегодня записывали новогоднюю программу на телеканале "Звезда" для героев России и участников СВО. Она вышла с номером своим, с "Русской песней", спели песню, сказала речь для героев. И (Надежда Бабкина - ред.) почувствовала себя нехорошо. Дежурный врач сопроводил её за кулисы, мы посадили её в кресло, вызвали скорую на всякий случай. Врач сказал, что нужно немножко отдохнуть, и через полчаса мы продолжили выступления. Сейчас Надежда Георгиевна находится дома, отдыхает", — сказал собеседник агентства. Горох отметил, что артистка 10 декабря будет присутствовать на премьере детского спектакля в театре "Русской песни", руководителем которого она является.

https://ria.ru/20231026/babkina-1905397084.html

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россия, надежда бабкина, русская песня, сергей горох