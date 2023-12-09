https://ria.ru/20231209/arest-1914842193.html

СК Армении сообщил о задержании двух россиян по обвинению в хулиганстве

СК Армении сообщил о задержании двух россиян по обвинению в хулиганстве - РИА Новости, 09.12.2023

СК Армении сообщил о задержании двух россиян по обвинению в хулиганстве

В Ереване двух россиян задержали по обвинению в хулиганстве, сообщается на сайте Следственного комитета Армении. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:40

2023-12-09T18:40

2023-12-09T22:16

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ЕРЕВАН, 9 дек — РИА Новости. В Ереване двух россиян задержали по обвинению в хулиганстве, сообщается на сайте Следственного комитета Армении.Накануне в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены хулиганские действия в центре армянской столицы. Как утверждают пользователи, в них участвовала блогерша Юля Финесс. По данным следователей, вечером 8 декабря "граждане России К. А. и Ю. М проявили неуважение к обществу, пренебрежение общественными правилами, нормами морали". "В частности, в Ереване они повредили имущество точки быстрого питания, забросали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сочетая эти действия ненормативной лексикой. <...> Девятого декабря в следственном отделе СК ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш было инициировано уголовное производство по признакам статьи "Хулиганство, совершенное группой лиц". В тот же день указанные лица были обнаружены. <...> Принято решение об их задержании", — говорится в заявлении.В то же время одна из задержанных рассказала, что к ней домой в Ереване пришли люди в масках, "которые долгое время ее унижали, постригли волосы и облили краской". На этом основании возбуждено уголовные дела по статьям "Психическое воздействие" и "Физическое воздействие, совершенное группой лиц", уточнили в пресс-службе Следственного комитета страны.

https://ria.ru/20231128/rozysk-1912391271.html

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