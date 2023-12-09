https://ria.ru/20231209/arest-1914838057.html

Экс-замглавы Минздрава Удмуртии отправили под домашний арест

Экс-замглавы Минздрава Удмуртии отправили под домашний арест - РИА Новости, 09.12.2023

Экс-замглавы Минздрава Удмуртии отправили под домашний арест

Суд в Удмуртии отправил под домашний арест бывшего заместителя министра здравоохранения региона, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:11

2023-12-09T18:11

2023-12-09T18:11

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 дек — РИА Новости. Суд в Удмуртии отправил под домашний арест бывшего заместителя министра здравоохранения региона, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов, сообщает СУСК РФ по республике. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по УР расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения республики, обвиняемой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемая, исполнявшая длительное время обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики, в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года обеспечила заключение ведомством более 2,3 тысяч госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными ее знакомым коммерческими организациями на сумму более 1 миллиарда рублей. "В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в удмуртском следкоме. В Минздраве региона сообщают, что речь идет о следственных действиях по делу против Натальи Якимовой. "Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказывает содействие следствию, предоставлены все необходимые документы. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку", - говорится в комментарии ведомства.

https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия)