https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html

Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали

Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали - РИА Новости, 09.12.2023

Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали

Глава Росприроднадзора в Якутии арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями до 7 февраля 2024 года, сообщает объединенная... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:56

2023-12-09T17:56

2023-12-09T17:56

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

якутский городской суд

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ЯКУТСК, 9 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора в Якутии арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями до 7 февраля 2024 года, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее сообщалось о том, что руководитель управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с его помощью горнодобывающее предприятие вело незаконную добычу шлихового золота. Ущерб составил порядка 134 миллионов рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара. Убытки лесному фонду РФ оценены в размере свыше 1,5 миллионов рублей. Чиновника задержали на рабочем месте. Должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев. "Якутский городской суд РС(Я) вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю Росприроднадзора РС(Я) Андрею Жолудеву, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Срок меры в виде ареста избран до 07.02.2024. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что сторона защиты просили избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится проверка на причастность Жолудева к другим преступлениям.

https://ria.ru/20231208/zaderzhanie-1914512017.html

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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), якутский городской суд