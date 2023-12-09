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Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали - РИА Новости, 09.12.2023
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17:56 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html
Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали
Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали - РИА Новости, 09.12.2023
Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали
Глава Росприроднадзора в Якутии арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями до 7 февраля 2024 года, сообщает объединенная... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:56
2023-12-09T17:56
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
якутский городской суд
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ЯКУТСК, 9 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора в Якутии арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями до 7 февраля 2024 года, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее сообщалось о том, что руководитель управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с его помощью горнодобывающее предприятие вело незаконную добычу шлихового золота. Ущерб составил порядка 134 миллионов рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара. Убытки лесному фонду РФ оценены в размере свыше 1,5 миллионов рублей. Чиновника задержали на рабочем месте. Должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев. "Якутский городской суд РС(Я) вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю Росприроднадзора РС(Я) Андрею Жолудеву, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Срок меры в виде ареста избран до 07.02.2024. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что сторона защиты просили избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится проверка на причастность Жолудева к другим преступлениям.
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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), якутский городской суд
Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Якутский городской суд
Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали

Главу Росприроднадзора в Якутии арестовали из-за злоупотребления полномочиями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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ЯКУТСК, 9 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора в Якутии арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями до 7 февраля 2024 года, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее сообщалось о том, что руководитель управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с его помощью горнодобывающее предприятие вело незаконную добычу шлихового золота. Ущерб составил порядка 134 миллионов рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара. Убытки лесному фонду РФ оценены в размере свыше 1,5 миллионов рублей. Чиновника задержали на рабочем месте.
Должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев.
"Якутский городской суд РС(Я) вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю Росприроднадзора РС(Я) Андрею Жолудеву, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Срок меры в виде ареста избран до 07.02.2024. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что сторона защиты просили избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится проверка на причастность Жолудева к другим преступлениям.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Якутский городской суд
 
 
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