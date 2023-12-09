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В Тель-Авиве тысячи активистов провели акцию, требуя переговоров с ХАМАС

В Тель-Авиве тысячи активистов провели акцию, требуя переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 09.12.2023

В Тель-Авиве тысячи активистов провели акцию, требуя переговоров с ХАМАС

Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T23:09

2023-12-09T23:09

2023-12-09T23:18

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

израиль

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, которые уже более 60 дней находятся в плену у движения ХАМАС, сообщает корреспондент РИА Новости. Волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести", которая занимается информационным сопровождением семей заложников, похищенных 7 октября, еженедельно по субботам проводит массовые митинги в поддержку этих семей. В эту субботу перед толпой выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые в общих чертах рассказали о трудностях и рисках пребывания в плену у ХАМАС. "Еда напомнила мне о Холокосте. Я ела кусочки лаваша и сохраняла их, чтобы на следующий день было что поесть. Я прошу вас (правительство Израиля) сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных. Дни были очень тяжелые, один день, проведенный там, ощущается, как целая неделя. Я прошу вас сделать все, чтобы освободить всех похищенных", - заявила на митинге 77-летняя Офелия Ройтман, которая была освобождена в ходе гуманитарного перемирия. Один из представителей семей заложников призвал правительство Нетаньяху к переговорам по освобождению всех израильтян и иностранцев, которые до сих пор удерживаются в секторе Газа. Звучало требование, что семьи заложников должны быть частью принятия подобных решений в узком военном кабинете. Семьи похищенных также обратились к Международному Комитету Красного Креста (МККК) с требованием получить доступ к заложникам и предоставить актуальную информацию по их состоянию. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты, на месте дежурили полиция и медики. В толпе было множество людей с фотографиями заложников, которых ХАМАС похитил 7 октября, в день атаки на южные поселения Израиля. По израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются более 130 заложников, однако перспективы их освобождения теперь вновь под вопросом, так как неделю назад Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и нарушении режима прекращения огня. В общей сложности из сектора Газа удалось освободить 110 заложников, которые были похищены 7 октября.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, в мире