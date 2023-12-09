https://ria.ru/20231209/akter-1914751125.html
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Возвращение Мухтара" Кухарский
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Возвращение Мухтара" Кухарский - РИА Новости, 09.12.2023
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Возвращение Мухтара" Кухарский
Примкнувший к ВСУ украинский актер Василий Кухарский умер после ранения в зоне проведения спецоперации, сообщил "Театр на Подоле" в Facebook*. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:33
2023-12-09T05:33
2023-12-09T11:17
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Примкнувший к ВСУ украинский актер Василий Кухарский умер после ранения в зоне проведения спецоперации, сообщил "Театр на Подоле" в Facebook*."Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни", — говорится в публикации.Актер присоединился к украинской армии в прошлом году. В сентябре он получил ранение и умер после безуспешной многомесячной реабилитации.Кухарский известен российским зрителям по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html
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украина, россия, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Возвращение Мухтара" Кухарский
Умер воевавший за ВСУ актер сериала "Возвращение Мухтара" Василий Кухарский
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Примкнувший к ВСУ украинский актер Василий Кухарский умер после ранения в зоне проведения спецоперации, сообщил "Театр на Подоле" в Facebook*.
«
"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни", — говорится в публикации.
Актер присоединился к украинской армии в прошлом году. В сентябре он получил ранение и умер после безуспешной многомесячной реабилитации.
Кухарский известен российским зрителям по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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