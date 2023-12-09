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ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области
ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области - РИА Новости, 09.12.2023
ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области
Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС РФ поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:50
2023-12-09T14:50
2023-12-09T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС РФ поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области, сообщили в субботу в сводке Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, всего оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области
ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме Кульбакино в Николаевской области