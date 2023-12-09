https://ria.ru/20231209/aerodrom-1914801731.html

ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области

ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области - РИА Новости, 09.12.2023

ВС России поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области

Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС РФ поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:50

2023-12-09T14:50

2023-12-09T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС РФ поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области, сообщили в субботу в сводке Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, всего оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах.

харьковская область

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)