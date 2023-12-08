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Глава Ингушетии поздравил Хашегульгова с присвоением звания Героя России
Глава Ингушетии поздравил Хашегульгова с присвоением звания Героя России - РИА Новости, 08.12.2023
Глава Ингушетии поздравил Хашегульгова с присвоением звания Героя России
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил подполковника Султана Хашегульгова с присвоением звания Героя России, сообщила пресс-служба руководителя региона. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:05
2023-12-08T21:05
2023-12-08T21:05
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НАЛЬЧИК, 8 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил подполковника Султана Хашегульгова с присвоением звания Героя России, сообщила пресс-служба руководителя региона. Президент Владимир Путин в пятницу вручил медали "Золотая звезда" Героям России, заслужившим их в ходе специальной военной операции, и заявил, что они развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. Среди награжденных - подполковник Султан Хашегульгов из Ингушетии. Калиматов встретился с ним в Москве на международной выставке-форуме "Россия". "Сегодня президент России в Кремле вручил награду – Герой России – нашему блестящему боевому офицеру, кавалеру нескольких орденов Мужества и кадровому военному – подполковнику Султану Хашегульгову. Такие люди – настоящие защитники Отечества, защитники правды, созидания, мира. В них несокрушимая сила российского государства", – сказал Калиматов. Он также пожелал Хашегульгову крепкого здоровья и дальнейших успехов на службе и отметил, что защита Родины в Ингушетии всегда была почетной миссией. "Сегодня сотни военнослужащих из Ингушетии вместе с другими представителями многонациональной России участвуют в СВО и, как их предки, продолжают защищать государственность страны. Мы всецело поддерживаем политику нашего главы государства, полностью доверяем ему и уверены в великом будущем нашей страны", – подчеркнул глава Ингушетии.
https://ria.ru/20231206/orenburg-1914210978.html
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выставка-форум "россия", россия, москва, махмуд-али калиматов, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин
Глава Ингушетии поздравил Хашегульгова с присвоением звания Героя России
Калиматов поздравил подполковника Хашегульгова с присвоением звания Героя РФ
НАЛЬЧИК, 8 дек – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил подполковника Султана Хашегульгова с присвоением звания Героя России, сообщила пресс-служба
руководителя региона.
Президент Владимир Путин
в пятницу вручил медали "Золотая звезда" Героям России, заслужившим их в ходе специальной военной операции, и заявил, что они развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. Среди награжденных - подполковник Султан Хашегульгов из Ингушетии. Калиматов встретился с ним в Москве
на международной выставке-форуме "Россия".
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"Сегодня президент России в Кремле вручил награду – Герой России – нашему блестящему боевому офицеру, кавалеру нескольких орденов Мужества и кадровому военному – подполковнику Султану Хашегульгову. Такие люди – настоящие защитники Отечества, защитники правды, созидания, мира. В них несокрушимая сила российского государства", – сказал Калиматов.
Он также пожелал Хашегульгову крепкого здоровья и дальнейших успехов на службе и отметил, что защита Родины в Ингушетии всегда была почетной миссией.
"Сегодня сотни военнослужащих из Ингушетии вместе с другими представителями многонациональной России участвуют в СВО и, как их предки, продолжают защищать государственность страны. Мы всецело поддерживаем политику нашего главы государства, полностью доверяем ему и уверены в великом будущем нашей страны", – подчеркнул глава Ингушетии.
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