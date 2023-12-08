https://ria.ru/20231208/zhoga-1914622994.html

На фронте все переживали, будет ли Путин баллотироваться, заявил Жога

На фронте все переживали, будет ли Путин баллотироваться, заявил Жога - РИА Новости, 08.12.2023

На фронте все переживали, будет ли Путин баллотироваться, заявил Жога

Герой ДНР Артем Жога заявил журналистам, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли президент РФ Владимир Путин баллотироваться вновь, и глава РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:59

2023-12-08T14:59

2023-12-08T14:59

специальная военная операция на украине

политика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога заявил журналистам, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли президент РФ Владимир Путин баллотироваться вновь, и глава государства сказал, что будет. Сегодня во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок. "Мы все переживали, и на фронте мы переживали, все ребята с батальона, многие жители, депутаты ДНР, все задавались вопросом, будет ли Владимир Владимирович баллотироваться. И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - сказал журналистам Жога. "Мы очень рады, что он услышал нашу просьбу", - добавил председатель народного совета ДНР.

https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914619231.html

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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин