https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html

Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах

Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023

Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах

Герой ДНР Артем Жога сообщил, что если ему предложат стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, который объявил о своем участии в выборах, то он... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:30

2023-12-08T14:30

2023-12-08T15:02

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога сообщил, что если ему предложат стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, который объявил о своем участии в выборах, то он согласится."Я с честью приму эту должность, обязанность. И с честью приму и выполню те поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович", - ответил Жога журналистам на вопрос о том, станет ли доверенным лицом, если ему предложат.Артем Жога полагает, что предвыборную кампанию Путина можно считать начавшейся.Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России."Новосоединенные территории в первый раз будут участвовать в выборах и мы, и от себя лично говорю, все мои друзья, мы придем на эти выборы, будем голосовать только за Владимира Владимировича. Будем считать, что предвыборная кампания Владимира Владимировича началась", - сказал Жога журналистам.Он также рассказал, что надеялся на этот ответ Путина. "Я полностью удовлетворен", - отметил комбат "Спарты". Жога признался, что сначала волновался, поскольку нарушил все протоколы обращения к верховному главнокомандующему. "Надеюсь, меня за это не накажут дисциплинарно", - добавил он в беседе с журналистами.

https://ria.ru/20231208/zhoga-1914622994.html

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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика