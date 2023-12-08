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Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
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14:30 08.12.2023 (обновлено: 15:02 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах
Герой ДНР Артем Жога сообщил, что если ему предложат стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, который объявил о своем участии в выборах, то он... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:30
2023-12-08T15:02
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога сообщил, что если ему предложат стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, который объявил о своем участии в выборах, то он согласится."Я с честью приму эту должность, обязанность. И с честью приму и выполню те поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович", - ответил Жога журналистам на вопрос о том, станет ли доверенным лицом, если ему предложат.Артем Жога полагает, что предвыборную кампанию Путина можно считать начавшейся.Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России."Новосоединенные территории в первый раз будут участвовать в выборах и мы, и от себя лично говорю, все мои друзья, мы придем на эти выборы, будем голосовать только за Владимира Владимировича. Будем считать, что предвыборная кампания Владимира Владимировича началась", - сказал Жога журналистам.Он также рассказал, что надеялся на этот ответ Путина. "Я полностью удовлетворен", - отметил комбат "Спарты". Жога признался, что сначала волновался, поскольку нарушил все протоколы обращения к верховному главнокомандующему. "Надеюсь, меня за это не накажут дисциплинарно", - добавил он в беседе с журналистами.
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах

Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если предложат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога сообщил, что если ему предложат стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, который объявил о своем участии в выборах, то он согласится.
«
"Я с честью приму эту должность, обязанность. И с честью приму и выполню те поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович", - ответил Жога журналистам на вопрос о том, станет ли доверенным лицом, если ему предложат.
Артем Жога полагает, что предвыборную кампанию Путина можно считать начавшейся.
Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
"Новосоединенные территории в первый раз будут участвовать в выборах и мы, и от себя лично говорю, все мои друзья, мы придем на эти выборы, будем голосовать только за Владимира Владимировича. Будем считать, что предвыборная кампания Владимира Владимировича началась", - сказал Жога журналистам.
Он также рассказал, что надеялся на этот ответ Путина. "Я полностью удовлетворен", - отметил комбат "Спарты". Жога признался, что сначала волновался, поскольку нарушил все протоколы обращения к верховному главнокомандующему. "Надеюсь, меня за это не накажут дисциплинарно", - добавил он в беседе с журналистами.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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14:59
 
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