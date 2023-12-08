Ярость офицеров. Зеленского предупредили об ударе ВСУ
Экс-разведчик Риттер: Зеленский столкнется с возмущением офицеров ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский столкнется с яростью украинских офицеров, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Ситуация ухудшится, когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этого не выплачивают пенсии, которые не получают необходимой медицинской помощи", — сказал эксперт.
"Ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Ситуация ухудшится, когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этого не выплачивают пенсии, которые не получают необходимой медицинской помощи", — сказал эксперт.
Риттер добавил, что все зарплаты украинских военных и госслужащих сейчас выплачиваются из средств США, но при этом Вашингтон забывает о проблемах внутри своей страны.
"И у меня как у американца это вызывает обиду. Я говорю: минуточку, если вы делаете это там, то для начала сделайте это здесь. Давайте займемся проблемой иммиграции. Давайте разберемся с грязной водой в городе Флинт, штат Мичиган. Давайте займемся проблемой бездомных. Давайте разберемся со всеми этими наркоманами на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Давайте позаботимся об Америке!" — заключил Риттер.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
"И у меня как у американца это вызывает обиду. Я говорю: минуточку, если вы делаете это там, то для начала сделайте это здесь. Давайте займемся проблемой иммиграции. Давайте разберемся с грязной водой в городе Флинт, штат Мичиган. Давайте займемся проблемой бездомных. Давайте разберемся со всеми этими наркоманами на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Давайте позаботимся об Америке!" — заключил Риттер.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.