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Ярость офицеров. Зеленского предупредили об ударе ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914634784.html
Ярость офицеров. Зеленского предупредили об ударе ВСУ
Ярость офицеров. Зеленского предупредили об ударе ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
Ярость офицеров. Зеленского предупредили об ударе ВСУ
Президент Владимир Зеленский столкнется с яростью украинских офицеров, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:26
2023-12-08T15:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский столкнется с яростью украинских офицеров, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. "Ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Ситуация ухудшится, когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этого не выплачивают пенсии, которые не получают необходимой медицинской помощи", — сказал эксперт. Риттер добавил, что все зарплаты украинских военных и госслужащих сейчас выплачиваются из средств США, но при этом Вашингтон забывает о проблемах внутри своей страны. "И у меня как у американца это вызывает обиду. Я говорю: минуточку, если вы делаете это там, то для начала сделайте это здесь. Давайте займемся проблемой иммиграции. Давайте разберемся с грязной водой в городе Флинт, штат Мичиган. Давайте займемся проблемой бездомных. Давайте разберемся со всеми этими наркоманами на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Давайте позаботимся об Америке!" — заключил Риттер. В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914600804.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США
Ярость офицеров. Зеленского предупредили об ударе ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Зеленский столкнется с возмущением офицеров ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский столкнется с яростью украинских офицеров, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

"Ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Ситуация ухудшится, когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этого не выплачивают пенсии, которые не получают необходимой медицинской помощи", — сказал эксперт.
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Риттер добавил, что все зарплаты украинских военных и госслужащих сейчас выплачиваются из средств США, но при этом Вашингтон забывает о проблемах внутри своей страны.

"И у меня как у американца это вызывает обиду. Я говорю: минуточку, если вы делаете это там, то для начала сделайте это здесь. Давайте займемся проблемой иммиграции. Давайте разберемся с грязной водой в городе Флинт, штат Мичиган. Давайте займемся проблемой бездомных. Давайте разберемся со всеми этими наркоманами на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Давайте позаботимся об Америке!" — заключил Риттер.

В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСША
 
 
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