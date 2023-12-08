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Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914547788.html
Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки
Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки - РИА Новости, 08.12.2023
Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки
Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:18
2023-12-08T11:18
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир рогов
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
илья кива
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов со ссылкой на свои источники. "Зеленский имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто его и где обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим", - сказал Рогов агентству, комментируя убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. По его оценке, постукраинское пространство "превратилось в злокачественное террористическое образование". Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Между тем, в среду представитель главного управление разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Илья Кива
Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки

Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов со ссылкой на свои источники.
"Зеленский имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто его и где обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим", - сказал Рогов агентству, комментируя убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. По его оценке, постукраинское пространство "превратилось в злокачественное террористическое образование".
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Между тем, в среду представитель главного управление разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива
6 декабря, 20:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРИлья Кива
 
 
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