https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914547788.html

Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки

Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки - РИА Новости, 08.12.2023

Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает ликвидационные списки

Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:18

2023-12-08T11:18

2023-12-08T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов со ссылкой на свои источники. "Зеленский имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто его и где обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим", - сказал Рогов агентству, комментируя убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. По его оценке, постукраинское пространство "превратилось в злокачественное террористическое образование". Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Между тем, в среду представитель главного управление разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".

https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, владимир рогов, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, илья кива