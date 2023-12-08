В НАТО поприветствовали совместное заявление Еревана и Баку
Представитель генсека НАТО Коломина поддержал заявление Еревана и Баку о доверии
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в соцсети Х заявил, что приветствует совместное заявление аппарата премьера Армении и администрации президента Азербайджана о шагах по укреплению взаимного доверия и намерении нормализовать двусторонние отношения.
Ранее Ереван и Баку опубликовали совместное заявление аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна и администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих.
"Приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется об обоюдном освобождении задержанных, других мерах по укреплению доверия и четком обязательстве достичь долгожданного мирного соглашения. НАТО решительно поддерживает эти усилия и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал Коломина в соцсети X.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.