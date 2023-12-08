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В НАТО поприветствовали совместное заявление Еревана и Баку - РИА Новости, 08.12.2023
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14:47 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zayavlenie-1914620191.html
В НАТО поприветствовали совместное заявление Еревана и Баку
В НАТО поприветствовали совместное заявление Еревана и Баку - РИА Новости, 08.12.2023
В НАТО поприветствовали совместное заявление Еревана и Баку
заявил, что приветствует совместное заявление аппарата премьера Армении и администрации президента Азербайджана о шагах по укреплению взаимного доверия и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:47
2023-12-08T14:47
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
нато
никол пашинян
владимир путин
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ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в соцсети Х заявил, что приветствует совместное заявление аппарата премьера Армении и администрации президента Азербайджана о шагах по укреплению взаимного доверия и намерении нормализовать двусторонние отношения. Ранее Ереван и Баку опубликовали совместное заявление аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна и администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих. "Приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется об обоюдном освобождении задержанных, других мерах по укреплению доверия и четком обязательстве достичь долгожданного мирного соглашения. НАТО решительно поддерживает эти усилия и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал Коломина в соцсети X. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, нато, никол пашинян, владимир путин, ереван
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, НАТО, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ереван
В НАТО поприветствовали совместное заявление Еревана и Баку

Представитель генсека НАТО Коломина поддержал заявление Еревана и Баку о доверии

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в соцсети Х заявил, что приветствует совместное заявление аппарата премьера Армении и администрации президента Азербайджана о шагах по укреплению взаимного доверия и намерении нормализовать двусторонние отношения.
Ранее Ереван и Баку опубликовали совместное заявление аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна и администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих.
"Приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется об обоюдном освобождении задержанных, других мерах по укреплению доверия и четком обязательстве достичь долгожданного мирного соглашения. НАТО решительно поддерживает эти усилия и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал Коломина в соцсети X.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияИльхам АлиевНАТОНикол ПашинянВладимир ПутинЕреван
 
 
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