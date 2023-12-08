https://ria.ru/20231208/zayavlenie-1914508184.html

Эксперт рассказал о значимости совместного заявления Баку и Еревана

Эксперт рассказал о значимости совместного заявления Баку и Еревана - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперт рассказал о значимости совместного заявления Баку и Еревана

Совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, включающее пункты об освобождении военнослужащих двух стран,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:13

2023-12-08T05:13

2023-12-08T05:13

в мире

азербайджан

армения

ереван

вадим муханов

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, включающее пункты об освобождении военнослужащих двух стран, является шагом в сторону заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном, о котором ранее говорили лидеры обоих государств, а также демаркации и делимитации границ, заявил РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Ранее Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван, в свою очередь, освободил двух азербайджанских военнослужащих. "Все это укладывается в те декларации, которые недавно делали лидеры Армении и Азербайджана. В частности, премьер-министр Армении говорил, что сейчас они необычайно близки к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. С другой стороны, азербайджанская сторона неоднократно говорила, что она хочет подписать всеобъемлющее мирное соглашение с Арменией. Понятно, что как раз это шаг навстречу этому документу", - отметил Муханов. По его мнению, "демаркация и делимитация границы станет следующим шагом после того, как будет подписано соглашение", кроме того, эксперт отмечает, что решение Баку отпустить больше солдат, чем Ереван, не меняет итоги противостояния Азербайджана и Армении. "Количество военнопленных и удерживаемых лиц, отпускаемое сейчас с обеих сторон, абсолютно не говорит о превосходстве какой-либо стороны. Шаги, которые предпринимают Армения и Азербайджан, являются результатом Второй карабахской войны, по итогам которой Азербайджан одержал сокрушительную победу. Поэтому все эти промежуточные документы, которые мы сейчас видим, они не меняют расклад сил, Азербайджан - победитель, Армения - проигравшая сторона, что и фиксируют все последние заявления сторон", - считает Муханов. По словам эксперта, пункт о "шагах по укреплению взаимного доверия" в совместном заявлении Баку и Еревана - это "классические слова международного документа, такое словосочетание можно встретить в десятках документов между странами, у которых невысокий уровень доверия". Он добавил, что совместное заявление "фиксирует то, что война на сегодняшний день между странами закончилась, а страны двигаются к заключению мирного соглашения". Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. В регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231205/lavrov-1913841209.html

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911584787.html

https://ria.ru/20231206/granitsa-1914141292.html

https://ria.ru/20231128/azerbaydzhan-1912472594.html

азербайджан

армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, ереван, вадим муханов, ильхам алиев, никол пашинян