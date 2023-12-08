https://ria.ru/20231208/zaderzhanie-1914684363.html

Главу управления Росприроднадзора в Якутии задержали

Главу управления Росприроднадзора в Якутии задержали - РИА Новости, 08.12.2023

Главу управления Росприроднадзора в Якутии задержали

Руководитель управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:08

2023-12-08T18:08

2023-12-08T18:08

происшествия

россия

ирина волк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ЯКУТСК, 8 дек — РИА Новости. Руководитель управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Саха (Якутия) задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", — сказала Волк. По версии следствия, чиновник составил отчет от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика, куда внес недостоверные сведения о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон — фактически никакой деятельности там не проводилось. Это позволило предприятию начать в том районе незаконную добычу шлихового золота. "Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 миллионов рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара с причинением убытков лесному фонду Российской Федерации в размере свыше 1,5 миллионов рублей", — заявила Волк. Отмечается, что чиновник задержан на своем рабочем месте, прошел обыск. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишения свободы. Согласно сайту Росприроднадзора, должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев, которому на следующей неделе исполнится 43 года.

https://ria.ru/20231208/zaderzhanie-1914512017.html

https://ria.ru/20231130/kultura-1912902691.html

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происшествия, россия, ирина волк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)