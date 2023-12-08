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В Национальном союзе птицеводов рассказали о ситуации с ценами на яйца - РИА Новости, 08.12.2023
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17:33 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914673813.html
В Национальном союзе птицеводов рассказали о ситуации с ценами на яйца
В Национальном союзе птицеводов рассказали о ситуации с ценами на яйца - РИА Новости, 08.12.2023
В Национальном союзе птицеводов рассказали о ситуации с ценами на яйца
Крупные птицефабрики, обеспечивающие в рознице России до 90% всех поставок куриного яйца, до сих пор удерживают отпускные цены на уровне начала года, так как... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:33
2023-12-08T17:33
экономика
национальный союз птицеводов
россия
общество
игорь краснов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупные птицефабрики, обеспечивающие в рознице России до 90% всех поставок куриного яйца, до сих пор удерживают отпускные цены на уровне начала года, так как взаимодействуют с торговыми сетями на основе долгосрочных контрактов, сообщил в ходе конференции "Агрохолдинги России - 2023" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поручил прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами "осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров". Лахтюхов рассказал, что крупные компании - лидеры яичного направления, "к которым, возможно, есть вопросы у генпрокуратуры", взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов: поскольку условия контракта нельзя пересматривать, отпускные цены таких производителей в сети находятся "примерно на уровне начала года", и при этом они обеспечивают порядка 80-90% поставок. "А остальные объемы, которые сети себе добирают, они закупают на тендерах, на аукционах", - уточнил Лахтюхов, обратив внимание на важность понимания генпрокуратурой такого механизма. По сути "производители всегда находились в ценовом плато", поэтому важно, "чтобы все претензии на них в итоге не свалились", добавил он. "Прежде всего надо, чтобы генпрокуратура понимала, какие у нас механизмы реализации взаимодействия с торговыми сетями происходят, и чтобы от этих проверок не пострадали те социально ориентированные предприятия, которые все это время выстраивали свои продажи в рамках длительных контрактов, и не зарабатывали дополнительно", - подчеркнул Лахтюхов.
https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html
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экономика, национальный союз птицеводов, россия, общество, игорь краснов
Экономика, Национальный союз птицеводов, Россия, Общество, Игорь Краснов
В Национальном союзе птицеводов рассказали о ситуации с ценами на яйца

Союз птицеводов: крупные фабрики удерживают отпускные цены на яйца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупные птицефабрики, обеспечивающие в рознице России до 90% всех поставок куриного яйца, до сих пор удерживают отпускные цены на уровне начала года, так как взаимодействуют с торговыми сетями на основе долгосрочных контрактов, сообщил в ходе конференции "Агрохолдинги России - 2023" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поручил прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами "осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров".
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Лахтюхов рассказал, что крупные компании - лидеры яичного направления, "к которым, возможно, есть вопросы у генпрокуратуры", взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов: поскольку условия контракта нельзя пересматривать, отпускные цены таких производителей в сети находятся "примерно на уровне начала года", и при этом они обеспечивают порядка 80-90% поставок.
"А остальные объемы, которые сети себе добирают, они закупают на тендерах, на аукционах", - уточнил Лахтюхов, обратив внимание на важность понимания генпрокуратурой такого механизма.
По сути "производители всегда находились в ценовом плато", поэтому важно, "чтобы все претензии на них в итоге не свалились", добавил он.
"Прежде всего надо, чтобы генпрокуратура понимала, какие у нас механизмы реализации взаимодействия с торговыми сетями происходят, и чтобы от этих проверок не пострадали те социально ориентированные предприятия, которые все это время выстраивали свои продажи в рамках длительных контрактов, и не зарабатывали дополнительно", - подчеркнул Лахтюхов.
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