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В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 08.12.2023 (обновлено: 09:31 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vzryvy-1914506674.html
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ
В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:32
2023-12-08T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". &quot;Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове&quot;, — говорится в публикации.Сообщения о двух таких инцидентах появились в Telegram-канале в 3.58. В течение нескольких минут поступила информация о еще трех взрывах.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
харьков
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в мире, харьков, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Украина
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ

"Общественное": в Харькове произошли пять взрывов

© ДСНС УкраиныГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям принимают участие в тушении пожара в Харькове
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям принимают участие в тушении пожара в Харькове
© ДСНС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное".
«

"Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове", — говорится в публикации.

Сообщения о двух таких инцидентах появились в Telegram-канале в 3.58. В течение нескольких минут поступила информация о еще трех взрывах.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы РФУкраина
 
 
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