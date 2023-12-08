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В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ

В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ

В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T04:32

2023-12-08T04:32

2023-12-08T09:31

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове", — говорится в публикации.Сообщения о двух таких инцидентах появились в Telegram-канале в 3.58. В течение нескольких минут поступила информация о еще трех взрывах.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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2023

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в мире, харьков, вооруженные силы рф, украина