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В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ
В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:32
2023-12-08T04:32
2023-12-08T09:31
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Харькове прогремели пять взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове", — говорится в публикации.Сообщения о двух таких инцидентах появились в Telegram-канале в 3.58. В течение нескольких минут поступила информация о еще трех взрывах.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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в мире, харьков, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Украина
В Харькове прогремели пять взрывов, передают местные СМИ
"Общественное": в Харькове произошли пять взрывов