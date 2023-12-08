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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 08.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв был слышен в Николаеве на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:29
2023-12-08T23:29
2023-12-08T23:29
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николаев (украина)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве слышен звук взрыва", — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в украинском Николаеве прогремел взрыв