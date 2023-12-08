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Вологодчина выплатит 1 миллион рублей семьям погибших в СВО Героев России
Вологодчина выплатит 1 миллион рублей семьям погибших в СВО Героев России - РИА Новости, 08.12.2023
Вологодчина выплатит 1 миллион рублей семьям погибших в СВО Героев России
Власти Вологодской области выплатят по одному миллиону рублей дополнительно семьям Героев России из региона, погибших в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:50
2023-12-08T20:50
2023-12-08T20:50
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социальные выплаты
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ВОЛОГДА, 8 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области выплатят по одному миллиону рублей дополнительно семьям Героев России из региона, погибших в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе областного правительства. "Их семьям правительство Вологодской области выделяет по одному миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу во время визита в Вытегру, его слова приводит пресс-служба. В Вытегре Филимонов открыл мемориальную доску выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине в июне этого года. Участником СВО Суханов стал с первых дней, говорится в сообщении. "Герои нашего времени — наши парни, которые сейчас несут службу. И те ребята, которые отдали свои жизни во имя Отечества для того, чтобы мирное небо над нашей головой никогда не омрачалось, чтобы мы несли ключевые ценности, передавая из поколения в поколение память о наших героях таких, как Игорь", - передает пресс-служба слова Филимонова с церемонии открытия мемориальной доски. Суханов был удостоен медалей "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также тремя орденами Мужества и звания Героя Российской Федерации посмертно. Он погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.
https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html
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вологодская область, общество, сво, герои, социальные выплаты
Вологодская область, Вологодская область, Общество, СВО, герои, Социальные выплаты
ВОЛОГДА, 8 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области выплатят по одному миллиону рублей дополнительно семьям Героев России из региона, погибших в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Их семьям правительство Вологодской области выделяет по одному миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
в пятницу во время визита в Вытегру
, его слова приводит пресс-служба.
В Вытегре Филимонов открыл мемориальную доску выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине
в июне этого года. Участником СВО Суханов стал с первых дней, говорится в сообщении.
"Герои нашего времени — наши парни, которые сейчас несут службу. И те ребята, которые отдали свои жизни во имя Отечества для того, чтобы мирное небо над нашей головой никогда не омрачалось, чтобы мы несли ключевые ценности, передавая из поколения в поколение память о наших героях таких, как Игорь", - передает пресс-служба слова Филимонова с церемонии открытия мемориальной доски.
Суханов был удостоен медалей "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также тремя орденами Мужества и звания Героя Российской Федерации посмертно. Он погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО