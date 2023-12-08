https://ria.ru/20231208/vypechka-1914653703.html

Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО

Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО

Жители Мясниковского района Ростовской области направили военным в зону проведения спецоперации 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:28

2023-12-08T16:28

2023-12-08T16:28

надежные люди

ростовская область

мясниковский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Жители Мясниковского района Ростовской области направили военным в зону проведения спецоперации 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "Более 1,5 тысячи наборов выпечки, соленья и конфеты направили донским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, жители Мясниковского района", - приводятся слова Артемова на сайте правительства региона. Уточняется, что сбор и доставку гуманитарной помощи в виде 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений организовали работники колхоза им. С.Г. Шаумяна. Кроме того, бойцам передали более 50 маскировочных сетей, сплетенных в мастерских "Золотые ручки". По словам заместителя губернатора Ростовской области, помощь военнослужащим сотрудники колхоза им. Шаумяна оказывают регулярно, гуманитарная помощь доставляется не только бойцам, но и жителям территорий, пострадавших от ведения боевых действий. Каждый груз формируется с учетом потребностей бойцов и запросов мирного населения. "С началом специальной военной операции в каждом городе и районе появились волонтерские объединения, которые плетут масксети, делают окопные свечи, шьют одежду и готовят для тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну. В этой работе принимают участие представители всех поколений", - отметил Артемов.

https://ria.ru/20231208/seti-1914644146.html

https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html

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ростовская область, мясниковский район