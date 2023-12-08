Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:28 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vypechka-1914653703.html
Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО
Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО
Жители Мясниковского района Ростовской области направили военным в зону проведения спецоперации 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:28
2023-12-08T16:28
надежные люди
ростовская область
мясниковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914651789_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_5e66e63a0d2090c373b24ec69d8c3fe5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Жители Мясниковского района Ростовской области направили военным в зону проведения спецоперации 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "Более 1,5 тысячи наборов выпечки, соленья и конфеты направили донским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, жители Мясниковского района", - приводятся слова Артемова на сайте правительства региона. Уточняется, что сбор и доставку гуманитарной помощи в виде 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений организовали работники колхоза им. С.Г. Шаумяна. Кроме того, бойцам передали более 50 маскировочных сетей, сплетенных в мастерских "Золотые ручки". По словам заместителя губернатора Ростовской области, помощь военнослужащим сотрудники колхоза им. Шаумяна оказывают регулярно, гуманитарная помощь доставляется не только бойцам, но и жителям территорий, пострадавших от ведения боевых действий. Каждый груз формируется с учетом потребностей бойцов и запросов мирного населения. "С началом специальной военной операции в каждом городе и районе появились волонтерские объединения, которые плетут масксети, делают окопные свечи, шьют одежду и готовят для тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну. В этой работе принимают участие представители всех поколений", - отметил Артемов.
https://ria.ru/20231208/seti-1914644146.html
https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html
ростовская область
мясниковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914651789_0:0:709:532_1920x0_80_0_0_8527fbf6a5194aa45476c10eea1ef015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, мясниковский район
Надежные люди, Ростовская область, Мясниковский район
Ростовская область направила свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО

Жители Ростовской области направили свыше 1,5 тысячи наборов выпечки в зону СВО

© Фото : Предоставлены официальным порталом правительства Ростовской областиСоленья и маскировочные сети, отправленные в зону СВО из Ростовской области
Соленья и маскировочные сети, отправленные в зону СВО из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Предоставлены официальным порталом правительства Ростовской области
Соленья и маскировочные сети, отправленные в зону СВО из Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Жители Мясниковского района Ростовской области направили военным в зону проведения спецоперации 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
"Более 1,5 тысячи наборов выпечки, соленья и конфеты направили донским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, жители Мясниковского района", - приводятся слова Артемова на сайте правительства региона.
Жители Мончегорска, которые сплели за год 340 масксетей для бойцов СВО в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО
15:57
Уточняется, что сбор и доставку гуманитарной помощи в виде 1700 национальных пирожков и более 700 килограммов солений организовали работники колхоза им. С.Г. Шаумяна. Кроме того, бойцам передали более 50 маскировочных сетей, сплетенных в мастерских "Золотые ручки".
По словам заместителя губернатора Ростовской области, помощь военнослужащим сотрудники колхоза им. Шаумяна оказывают регулярно, гуманитарная помощь доставляется не только бойцам, но и жителям территорий, пострадавших от ведения боевых действий. Каждый груз формируется с учетом потребностей бойцов и запросов мирного населения.
"С началом специальной военной операции в каждом городе и районе появились волонтерские объединения, которые плетут масксети, делают окопные свечи, шьют одежду и готовят для тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну. В этой работе принимают участие представители всех поколений", - отметил Артемов.
Серебряные волонтеры из группы Славяночка совместно с детьми из Сахарозаводской СОШ подготовили к отправке 59 подушечек для участников СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации
14:29
 
Надежные людиРостовская областьМясниковский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала