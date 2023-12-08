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Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах
Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах
Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России, сказал, что "будет гонка что надо". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:27
2023-12-08T23:27
2023-12-08T23:27
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России, сказал, что "будет гонка что надо".В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году. "Это будет гонка что надо", – со смехом сказал Кирби, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Путина о намерении участвовать в выборах. "Это все, что я скажу об этом", – добавил Кирби.
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россия, джон кирби, владимир путин, в мире
Россия, Джон Кирби, Владимир Путин, В мире
Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах
Кирби об участии Путина в выборах: это будет "гонкой что надо"
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России, сказал, что "будет гонка что надо".
В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
"Это будет гонка что надо", – со смехом сказал Кирби, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Путина о намерении участвовать в выборах. "Это все, что я скажу об этом", – добавил Кирби.
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента