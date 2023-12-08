https://ria.ru/20231208/vybory-1914737005.html

Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах

Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах - РИА Новости, 08.12.2023

Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах

Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России, сказал, что "будет гонка что надо". РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T23:27

2023-12-08T23:27

2023-12-08T23:27

россия

джон кирби

владимир путин

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России, сказал, что "будет гонка что надо".В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году. "Это будет гонка что надо", – со смехом сказал Кирби, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Путина о намерении участвовать в выборах. "Это все, что я скажу об этом", – добавил Кирби.

https://ria.ru/20231208/vybory-1914670364.html

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россия, джон кирби, владимир путин, в мире