Рейтинг@Mail.ru
Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vybory-1914730481.html
Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным
Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным - РИА Новости, 08.12.2023
Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города поддерживают президента РФ Владимира Путина в решении участвовать в выборах в 2024 году. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:04
2023-12-08T22:04
россия
владимир путин
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857549376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48f30b583a5f27f07b4c089845d578cd.jpg
ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города поддерживают президента РФ Владимира Путина в решении участвовать в выборах в 2024 году. "Я уверен, что Дончане со мной согласятся: решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры в Президенты России в 2024 году является абсолютно верным! В судьбоносное для России время наш лидер взял на себя ответственность за начатые дела. Благодаря усилиям Президента страна укрепилась. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Владимира Владимировича! На предстоящих выборах мы сделаем могущественнее нашу великую Россию! Донецк ЗА Владимира Владимировича Путина!!!", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/vybory-1914670364.html
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857549376_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_417521699b0c14c7cac9b61f3bfe0c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Россия, Владимир Путин, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным

Кулемзин выразил уверенность в поддержке Путина жителями Донецка на выборах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава администрации Донецка Алексей Кулемзин
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города поддерживают президента РФ Владимира Путина в решении участвовать в выборах в 2024 году.
"Я уверен, что Дончане со мной согласятся: решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры в Президенты России в 2024 году является абсолютно верным! В судьбоносное для России время наш лидер взял на себя ответственность за начатые дела. Благодаря усилиям Президента страна укрепилась. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Владимира Владимировича! На предстоящих выборах мы сделаем могущественнее нашу великую Россию! Донецк ЗА Владимира Владимировича Путина!!!", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента
Вчера, 17:24
 
РоссияВладимир ПутинДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала