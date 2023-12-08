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Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным

Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным - РИА Новости, 08.12.2023

Кулемзин назвал решение Путина об участии в выборах верным

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города поддерживают президента РФ Владимира Путина в решении участвовать в выборах в 2024 году. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:04

2023-12-08T22:04

2023-12-08T22:04

россия

владимир путин

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города поддерживают президента РФ Владимира Путина в решении участвовать в выборах в 2024 году. "Я уверен, что Дончане со мной согласятся: решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры в Президенты России в 2024 году является абсолютно верным! В судьбоносное для России время наш лидер взял на себя ответственность за начатые дела. Благодаря усилиям Президента страна укрепилась. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Владимира Владимировича! На предстоящих выборах мы сделаем могущественнее нашу великую Россию! Донецк ЗА Владимира Владимировича Путина!!!", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.

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россия, владимир путин, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия