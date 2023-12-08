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Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок
Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023
Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок и пожелал ему победы на выборах. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:29
2023-12-08T19:29
2023-12-08T19:34
политика
россия
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сергей собянин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок и пожелал ему победы на выборах."С Владимиром Владимировичем Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости. У нашего Президента есть чёткое представление о настоящем и будущем страны. Он принимает решения и несёт за них ответственность. Всë это — качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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политика, россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок
Собянин поддержал решение Путина участвовать в выборах и пожелал ему победы